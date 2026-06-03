Un periodista exiliado denuncia un "juicio amañado" en Cuba para enviar a la cárcel a su hija

La Habana/El periodista cubano Armando Campuzano, exiliado en Canadá desde 2017, denunció “un juicio amañado” en contra de su hija Wendolín. “Le echan dos años, que va a cumplir a partir de hoy (martes) en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana”, precisó en un video subido a sus redes sociales.

“Fue una sentencia, para mí, falsa”, insistió el comunicador al recordar que la Fiscalía pedía seis años de cárcel por cargos inventados. Según su versión, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) reclamaban un local que el Gobierno le había asignado, pero durante el juicio, la acusación quedó en la supuesta agresión a un oficial del orden interior. Los cargos, “son pura bazofia, una mera excusa para descargar toda su rabia y odio contra mi hija”.

Campuzano mostró su preocupación por la suerte que pueda correr su hija en “las mazmorras con estos esbirros que son capaces de cualquier cosa”. Sin embargo, subrayó que va a seguir “denunciando a Díaz-Canel y a todos los asesinos… junto con todos los cubanos que somos libres exhibiendo los atropellos que están cometiendo contra el pueblo”.

Antes del juicio, Wendolín denunció en redes sociales la “amenaza e intimidación” que sufrió en su casa por parte de dos oficiales de la PNR y uno de la seguridad del Estado

Wendolín, tras conocer la sentencia, le comunicó a su padre que tenía la firme intención de “plantarse” (iniciar una huelga de hambre). Campuzano expuso las anomalías del juicio al explicar que tuvo lugar el pasado 15 de abril, sin embargo “no se dictó sentencia al finalizar, se pospuso para dentro de 15 días, luego no se dio, se dejó pasar todo el mes de mayo y hoy, 2 de junio, se da la sentencia definitiva”.

El locutor, quien colaboró más de 30 años en la Televisión Cubana, insiste en que el proceso contra su hija fue en represalia por el libro que él publicó en 2025 Cuba, el Titanic del Caribe, en el que denuncia las “fallas, atropellos y falacias” del régimen.

Antes del juicio, Wendolín denunció en redes sociales la “amenaza e intimidación” que sufrió en su casa por parte de dos oficiales de la PNR y uno de la seguridad del Estado. La mujer aseguró que enfrentaba un procesos por dos delitos sin haber hecho nada.

El caso de Wendolín se “convierte en uno de los más de 1.200 presos políticos o presos de conciencia que están sufriendo en las mazmorras de la dictadura”, señaló el comunicador, que mencionó a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo.

Human Rights Watch advirtió en febrero pasado que el Gobierno de Cuba ha usado durante décadas abusos, acoso a familias de presos políticos, la incomunicación y malos tratos a detenidos. Con base en datos de Cubalex o Prisoners Defenders, se precisa que al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente entre enero y junio de 2025, y que a fecha de octubre, el país tenía cerca de 700 presos políticos. De igual manera, HRW cita a Justicia 11J para señalar que 359 personas relacionadas con las protestas del 11J seguían en prisión, con condenas de hasta 22 años.