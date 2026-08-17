Pese al apoyo político de Sheinbaum, el comercio de México con Cuba se ha derrumbado

El 'Ocean Mariner', proveniente de México, frente a los muelles de la refinería Ñico López, el 10 de enero de 2026, en La Habana.

Bajo la presión de EE UU, el aliado del régimen de La Habana suspendió sus envíos de combustible y redujo en un 94% sus ventas de productos alimentarios y manufacturados

Madrid/El Gobierno de México mantiene su discurso de respaldo al régimen cubano, pero los datos del comercio entre ambos países revelan una realidad más amarga. En apenas un año, las exportaciones mexicanas a la Isla se han desplomado y algunos productos prácticamente han desaparecido de los intercambios bilaterales.

Además de la interrupción total de los envíos de combustible, a raíz del bloqueo energético impuesto por EE UU, las empresas mexicanas han reducido en más de un 94% sus exportaciones de productos no petroleros a la Isla.

En 2025, México exportó productos a Cuba por unos 758 millones de dólares, aunque importó de la Isla mercancías por apenas 14 millones, según datos del Banco de México citados por Expansión. El petróleo y otros combustibles representaron la mayor parte de las ventas mexicanas, con unos 609 millones de dólares.

Los envíos mexicanos de productos de las industrias alimentarias y bebidas, grasas y aceites, metales comunes y sus manufacturas registraron caídas superiores al 97% entre junio de 2025 y junio de 2026, según los datos de comercio exterior recogidos por la revista mexicana Proceso.

En apenas un año, las exportaciones mexicanas a la Isla se han desplomado y algunos productos prácticamente han desaparecido de los intercambios bilaterales

En el caso de los productos de las industrias alimentarias y bebidas, México exportó a Cuba mercancías por unos tres millones de dólares en junio de 2025. Un año después, el valor apenas alcanzó los 84.000 dólares: un desplome del 97,4%.

La caída fue todavía mayor en el capítulo de grasas y aceites animales o vegetales: los envíos pasaron de alrededor de dos millones de dólares a solo 46.000 dólares, una reducción del 98,3%.

Los metales comunes y sus manufacturas prácticamente desaparecieron del intercambio. México pasó de vender productos de este grupo por unos 1,5 millones de dólares a apenas 23.000 dólares: una caída del 99%.

El descenso también alcanzó otros capítulos de las exportaciones mexicanas, incluidos bienes manufacturados y material de transporte. El contraste resulta especialmente llamativo porque el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido durante todo este período una política de respaldo político y humanitario a La Habana.

La presidenta mexicana se ha declarado más de una vez “orgullosa de apoyar al pueblo de Cuba” y defendió el envío de ayuda humanitaria a la Isla. En junio, después de varios meses de interrupción de los suministros de petróleo, aseguró además que México trabajaba para reanudar las ventas de combustible a través de empresas privadas autorizadas y bajo un esquema estrictamente comercial. No hay indicios de que se haya hecho desde entonces.

Mientras México mantenía su respaldo político a La Habana, sus intercambios comerciales con la Isla comenzaron a desplomarse

Ese apoyo se ha traducido también en cargamentos de alimentos como apoyo humanitario. En junio llegó a La Habana un buque con unas 1.700 toneladas de alimentos y otros productos básicos procedentes de México y Belice, en el sexto envío de ayuda humanitaria mexicana desde febrero.

Pero mientras México mantenía su respaldo político a La Habana, sus intercambios comerciales con la Isla comenzaron a desplomarse. El cambio coincidió con la decisión de la Administración de Donald Trump de declarar una emergencia nacional respecto a Cuba y establecer un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo, directa o indirectamente, a la Isla. La medida entró en vigor el 29 de enero.

México se había convertido en 2025 en el principal suministrador de crudo de la Isla, con un promedio de 15.000 barriles diarios, según datos proporcionados por Pemex: alrededor del 44% de las importaciones cubanas de petróleo.

Pero los envíos comenzaron a reducirse antes incluso de la entrada en vigor de las nuevas medidas estadounidenses. El 24 de enero, Reuters informó de que el Gobierno mexicano estudiaba si mantener, reducir o suspender los suministros de crudo a Cuba ante el temor a represalias de Washington. Dos días después, Pemex canceló un cargamento que estaba previsto para llegar a la Isla a finales de enero, según informó Bloomberg.

La interrupción del suministro de combustible agravó una crisis energética que ya había dejado a Cuba al borde del colapso

La interrupción del suministro de combustible agravó una crisis energética que ya había dejado a Cuba al borde del colapso en los años anteriores.

Las cifras que se revelan de junio muestran que la contracción no se limita al sector de hidrocarburos: alimentos, grasas, metales y otros productos manufacturados han sufrido reducciones de magnitud extraordinaria. El retroceso comercial se produce mientras México mantiene públicamente su respaldo político a La Habana. Así, la relación entre ambos gobiernos conserva un fuerte componente ideológico, pero el intercambio comercial que durante 2025 había convertido a México en uno de los principales proveedores de la Isla se ha desinflado casi por completo.