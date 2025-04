Pese a la baja demanda, tres aerolíneas se resisten a suspender sus rutas de Colombia a Cuba

La Habana/La demanda de vuelos de Colombia a Cuba ha decrecido en los últimos meses y las aerolíneas que realizan el trayecto podrían estar volando “con menos del 70%” de capacidad hacia la Isla. Según un experto consultado por Reportur, los números no son rentables para la panameña Copa y las colombianas Wingo y Avianca, pero ninguna ha dado señales de querer suspender su ruta.

“Ninguna se ha salido y sí vuelan en Semana Santa, pero la demanda no se ha recuperado. Las tres aerolíneas están volando, seguro, con menos del 70%”, explicó el experto en aeronáutica al medio. Para que las aerolíneas obtengan beneficios, añade, la ocupación de los vuelos debe superar el 80%, “con buena tarifa media, por lo menos de 300 dólares”.

Según la fuente de Reportur, la Isla ha experimentado cierta recuperación hotelera desde que las compañías extranjeras se han encargado de comprar e importar sus propios productos y alimentos –la española Meliá incluso creó su propia empresa importadora, Mesol–. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban las empresas, eso no se ha traducido en un aumento de vuelos y pasajeros, al menos no desde Colombia. “La demanda no se ha recuperado”, zanja.

El entrevistado no dijo si la situación es la misma en la ruta contraria, de La Habana a Bogotá, que también ha perdido potenciales viajeros con el cierre de la frontera sur de Estados Unidos y la prohibición a cubanos de llegar hasta Colombia sin visado.

Apenas el año pasado el país servía como trampolín para viajar hasta Nicaragua de forma más barata, pero el requerimiento de un permiso de entrada tronchó los viajes de muchos cubanos y puso a Wingo, la aerolínea que usaban, en medio de la controversia.

En julio de 2024, la compañía anunció de pronto que impediría a los cubanos que no contaran con una visa de viajero para Colombia abordar sus aviones. Hasta ese momento, muchos viajaban hasta Bogotá, donde subían a otro vuelo con destino a Nicaragua sin necesidad de un permiso, pero Wingo justificó su medida con una decisión del Gobierno colombiano.

Según Wingo, su requisito se ajusta a las aclaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que en un comunicado el 4 de julio exponía que “los viajeros cubanos cuyo destino final sea Colombia y deseen ingresar al territorio nacional deberán tramitar una visa de acuerdo con el propósito de su visita”. Según la aerolínea, este era el caso de sus pasajeros, a los que no considera en tránsito puesto que su oferta no incluye vuelos a Nicaragua, el país más demandado por los cubanos.

Consultada por 14ymedio, la subdirección de Control Migratorio de ese país negó las declaraciones de la aerolínea: “La Resolución 3717 del 23 de mayo de 2023, establece que los ciudadanos cubanos no requieren visa para realizar tránsito aeroportuario directo con destino a un tercer Estado en los aeropuertos internacionales de Colombia”. No obstante, Wingo sostuvo su medida, que coincidió con las sanciones impuestas por Washington a algunas aerolíneas que “facilitaban” la migración hacia su territorio.

Avianca, por su parte, no parece notar los efectos de la pérdida de clientela y el pasado diciembre inauguró una nueva ruta diaria de La Habana a Bogotá. La compañía no tenía presencia en la Isla desde 2020 y ya había hecho un intento de regresar en julio del año pasado, pero un mes antes anunció que pospondría los vuelos hasta nuevo aviso alegando “temas operacionales”.

Pocos meses después informaron de su regreso definitivo: “Estamos felices de poder aterrizar en La Habana para el cierre de este año con una nueva ruta directa que les permitirá a millones de pasajeros conectar desde diferentes partes del mundo con la historia, gastronomía y cultura de La Habana, a través de Bogotá”, dijo en un comunicado David Alemán, director de ventas para Colombia y Suramérica de Avianca.

No obstante, las cosas han cambiado desde entonces. La Isla ha perdido más prestigio como destino turístico, especialmente frente a otras opciones más jugosas en el propio Caribe, y el número de cubanos que volaban en Avianca con destino final Estados Unidos también ha decaído desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.