Pese al desmentido oficial, fuentes cercanas a la Base de Supertanqueros confirman el incendio en un depósito

El siniestro ocurrió durante labores de mantenimiento: “Se prendió el azufre y los restos en alguna de sus columnas”

La Habana/Fuentes vinculadas a las operaciones de la Base de Supertanqueros de Matanzas confirmaron a 14ymedio que “sí hubo un incendio” el pasado viernes en el tanque Tk 28, durante labores de mantenimiento, pese a que el Ministerio de Energía y Minas y la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) negaron que se hubiera producido el siniestro.

“El tanque estaba abierto, se podía acceder caminando dentro del tanque. Estaba limpio, entre comillas, pero hay lugares donde quedan incrustaciones, materiales pesados del petróleo, azufre. Se prendió con la soldadura que estaban haciendo”, relató una fuente que pidió mantener su identidad en reserva y añadió que el depósito había sido preparado con agua para eliminar los gases antes de los trabajos.

El tanque, clasificado como Tk 28, había almacenado petróleo crudo y estaba “plenamente vacío”, precisó una segunda fuente, más directamente vinculada a la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles Matanzas, nombre oficial de la Base. Durante las labores de mantenimiento “se prendió el azufre y los restos en algunas de sus columnas”, afirmó.

La segunda fuente restó igualmente gravedad al episodio: “No hay nada de qué preocuparse”

El incidente no llegó a salirse de control ni dejó víctimas. “Fue un problema ligero”, explicó la primera fuente. Aun así, por tratarse de una instalación sensible, provocó una importante movilización en la ciudad: “Pasaron una pila de carros bomberos y ambulancias para allá”. La segunda fuente restó igualmente gravedad al episodio: “No hay nada de qué preocuparse”.

Según el primer testimonio, estos tanques reciben por lo general petróleo crudo procedente de los oleoductos de Varadero y de las zonas de Puerto Escondido y Santa Cruz, además de los oleoductos occidentales y centrales.

Las versiones coinciden con la información publicada inicialmente por el periódico oficial Girón, que reportó de un “accidente que provocó un incendio” durante el mantenimiento de un tanque vacío. El fuego fue controlado por los bomberos, fuerzas del Ministerio del Interior y otros organismos, y no había peligro de propagación. La información fue reproducida por el Gobierno Provincial de Matanzas.

Un día después, el Ministerio de Energía y Minas afirmó que “no existió tal incendio” y atribuyó el humo al azufre acumulado en el depósito. Por su parte, declaró que “no existió tal incendio”, aunque reconoció que “durante las acciones de mantenimiento en el tanque -que no contenía producto en su interior-, azufre acumulado en la superficie generó humo, el cual fue controlado rápidamente”.

El desmentido provocó la protesta de Raúl Navarro, fotorreportero y director de Audiovisuales de Girón. “Es muy fácil con una simple publicación echar por el piso el trabajo de todo un colectivo”, reprochó al Minem en Facebook. Acusó al organismo de “minimizar el problema” y de poner a sus colegas “en una situación difícil como mentirosos”. “Exijo una disculpa con nuestro colectivo”, reclamó. La publicación ya no se encuentra disponible.

Navarro cuestionó también la explicación técnica oficial. “El azufre en contacto con trabajos de soldadura (o cualquier fuente de ignición) provocará un incendio, no solo humo”, escribió.

El episodio ocurrió en una instalación todavía marcada por el gran incendio de agosto de 2022, que dejó 17 fallecidos, más de un centenar de heridos y destruyó cuatro de sus ocho grandes depósitos. La pérdida obligó a construir cuatro nuevos tanques para recuperar la capacidad destruida. La parte cubana asumió uno de ellos, mientras entidades chinas se encargaron de los otros tres.

Hace apenas un mes, las estructuras ya estaban levantadas, pero las fuentes consultadas ahora por 14ymedio confirman que no pueden operar porque siguen sin conectarse al resto de la instalación: “Tú le puedes echar combustible, pero no tienes manera de llegar al tanque con tubería”.

“Faltan las tuberías, falta la instalación del sistema contra incendios y falta construir dos depósitos más grandes que los que existían de espumógeno para la extinción de incendios y agua”, detalló la fuente. Las interconexiones debían ser ejecutadas por los trabajadores chinos, pero estos “levantaron el vuelo”, añadió. Aunque dijo desconocer el motivo de la partida, mencionó la posibilidad de algún “problema de pago”.