"Cuando pienso en quebrarme, me llega tu energía", escribe Eddy Ceballos a su madre desde prisión

Eddy Ceballos fue arrestado cerca de su vivienda en La Habana, mediante un amplio operativo policial, después de publicar un video en el que recorría una antigua instalación militar en Fontanar.

El creador de 'Despingovery Channel', acusado de espionaje por grabar una instalación militar abandonada, lleva más de cinco meses encarcelado sin juicio ni acusación formal

La Habana/El humorista cubano Eddy Ceballos Pérez lleva más de 165 días encarcelado sin que se haya celebrado un juicio ni se conozca una petición fiscal en su contra. Su madre, Marieta Pérez Alfaro, compartió este jueves una emotiva carta que recibió desde prisión, en la que el creador de Despingovery Channel le agradece su apoyo y reconoce que la fortaleza de ella se ha convertido en su principal sostén durante el encierro.

"Mi mami, en este mar de vicisitudes trato cada día de quedarme con lo poco positivo", comienza la misiva, encabezada con una dedicatoria: "Para la artífice de lo que soy". Ceballos asegura que ver a su madre "sólida como una roca" y saber que está luchando por su liberación "como una leona" le proporciona fuerzas para enfrentar una situación que lo supera.

"Cuando pienso en quebrarme, me llega tu energía, tu apoyo, tus buenos deseos y es una inyección de valor para poder luchar contra un enemigo que es más grande que yo", escribe el joven, detenido desde el pasado 1 de junio.

La carta revela también cuánto significa para Ceballos que su madre haya convertido la defensa de su libertad en una causa personal. "No eres capaz de imaginar la felicidad tan inmensa que siento al saber que en mi peor momento es cuando más orgullosa estás de mí", le confiesa.

"No eres capaz de imaginar la felicidad tan inmensa que siento al saber que en mi peor momento es cuando más orgullosa estás de mí"

Marieta Pérez acompañó la publicación con unas palabras que reflejan la incertidumbre de la familia ante un proceso judicial que continúa sin fecha de juicio. "Hoy es él quien rige mis pasos y me siento orgullosa por el hombre en que se convirtió", escribió. Y concluyó: "Gracias, hijo... no sé dónde vamos a parar, pero vamos juntos".

El humorista fue arrestado cerca de su vivienda en La Habana, mediante un amplio operativo policial, después de publicar un video en el que recorría una antigua instalación militar en Fontanar. En la grabación, realizada con el tono satírico que caracteriza su canal, mostraba misiles soviéticos de los años 60, radares, búnkeres y otros equipos abandonados.

Inicialmente, las autoridades hablaron de una supuesta "invasión de propiedad militar", figura que, según denunció la organización jurídica independiente Cubalex, no existe en la legislación penal cubana. Posteriormente, Ceballos fue acusado de espionaje, delito que contempla penas de hasta 30 años de cárcel e incluso sanciones superiores en determinados supuestos.

Por la misma grabación fue detenido también su camarógrafo, Cristian Rodríguez Riverón, quien enfrenta una acusación similar.

"Hoy es él quien rige mis pasos y me siento orgullosa por el hombre en que se convirtió"

En julio, Daniela Escarra, esposa del humorista y madre de su hija pequeña, declaró a 14ymedio que el encarcelamiento buscaba "generar miedo y silenciar a los influencers en la Isla". La mujer relató entonces las dificultades económicas y familiares provocadas por la ausencia de Ceballos, principal sostén del hogar.

La defensa ha intentado reiteradamente sustituir la prisión provisional por otra medida cautelar. En septiembre, un tribunal militar rechazó una solicitud de control judicial, alegando que el acusado había reconocido su vinculación con los hechos investigados.

Marieta Pérez denunció que esa interpretación manipulaba las declaraciones de su hijo y cuestionó la ausencia de pruebas que justificaran mantenerlo encarcelado. También recordó que Ceballos carece de antecedentes penales y que la instalación filmada estaba deshabilitada, sin vigilancia ni señalización.

Mientras espera una resolución judicial, el humorista permanece en el Combinado del Este, en La Habana. Su carta termina con una declaración de gratitud a quien ha encabezado la lucha por su libertad: "Cada victoria mía será tuya porque soy quien soy gracias a ti. Te amo, mi leona".