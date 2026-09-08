En plena crisis educativa, Cuba queda al margen de PISA, la mayor evaluación internacional de estudiantes

Hay centros que han reducido la semana o la jornada escolar en el país, debido a la crisis energética

El impacto de la falta de maestros, los apagones y la reducción de las horas en el aprendizaje de los estudiantes cubanos aún no ha sido sometido a una evaluación internacional

Madrid/La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes los primeros resultados de PISA 2025, la mayor evaluación internacional comparada de estudiantes de 15 años, realizada en 91 países y economías. Cuba no figura entre los participantes, pese a que la prueba incluye a 13 países de América Latina y el Caribe.

La ausencia de la Isla resulta especialmente significativa en un momento en que su sistema educativo atraviesa una profunda crisis, marcada por la falta de maestros, los apagones, la reducción de las horas de clase y la escasez de materiales.

El 17 de febrero pasado, la directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, alertó sobre los riesgos para la continuidad del aprendizaje en Cuba, en una comunicación en la que el organismo advertía de que la crisis comprometía el funcionamiento de los centros educativos. La Unesco cifraba además en más de 2.000 las escuelas necesitadas de apoyo urgente y en 26.000 el déficit de docentes.

Con sede en París y 38 miembros (sobre todo europeos, además de EE UU, Canadá y cuatro países latinoamericanos), la OCDE recopila y analiza datos económicos, sociales y educativos, elabora estándares internacionales y permite a los gobiernos comparar sus políticas y resultados.

Desde el año 2000 examina periódicamente hasta qué punto los jóvenes de 15 años han adquirido los conocimientos y competencias

Entre sus estudios más conocidos está el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que desde el año 2000 examina periódicamente hasta qué punto los jóvenes de 15 años han adquirido los conocimientos y competencias necesarios para desenvolverse en la vida social y económica.

La edición de 2025 evaluó a más de 760.000 estudiantes, representativos de unos 33 millones de jóvenes.

Los primeros resultados de PISA 2025 fueron dados a conocer este martes en París y muestran un deterioro general del aprendizaje: el rendimiento medio de los estudiantes de los países de la OCDE alcanzó mínimos históricos en matemáticas y lectura, mientras que en ciencias se mantuvo estable respecto a 2022. Además, uno de cada cinco estudiantes presenta bajo desempeño simultáneamente en ciencias, matemáticas y lectura.

La ausencia de Cuba impide medir con PISA hasta qué punto el deterioro de las condiciones escolares ha repercutido en los conocimientos y competencias de sus adolescentes y comparar su desempeño con el de sus coetáneos de la región.

La Unesco señaló además que la crisis había obligado a implantar modalidades semipresenciales y reorganizaciones de horarios que afectaban a más de un millón de estudiantes. “El costo de la inacción recaería sobre toda una generación”, alertó el organismo. Lemaistre fue aún más enfática en un comunicado difundido en redes sociales: “La educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética”.

La ausencia de Cuba impide medir con PISA hasta qué punto el deterioro de las condiciones escolares ha repercutido en los conocimientos

El comienzo del curso 2026-2027 ha confirmado buena parte de esas dificultades. La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció a finales de agosto que Cuba dispone de una cobertura docente de plantilla de apenas el 73%. Para suplir las vacantes, las autoridades recurren a estudiantes universitarios, profesionales de otros sectores y una mayor carga para los maestros disponibles.

Tampoco se ha podido recuperar plenamente la asistencia a las aulas. El curso anterior terminó aproximadamente un mes antes de lo previsto por la falta de combustible y de transporte, después de que varios niveles redujeran los días de presencialidad. Para el curso actual, el propio Ministerio de Educación ha reconocido que algunas escuelas mantendrán la doble sesión, otras lo harán solo determinados días y en otras será necesario modificar los horarios o la frecuencia de asistencia.

El deterioro ya se traduce en horas y contenidos perdidos: hay centros que han reducido la semana o la jornada escolar y docentes que reconocen que los alumnos pasan de grado sin haber recibido los conocimientos suficientes.

Aunque nunca ha participado en PISA, Cuba sí ha formado parte de evaluaciones regionales de la Unesco, la última en 2025 con el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), que evalúa el aprendizaje de alumnos de primaria de América Latina y el Caribe. Sus resultados ofrecerán una nueva referencia sobre los estudiantes cubanos, pero no son comparables con PISA, que examina a jóvenes de 15 años y su capacidad para aplicar conocimientos y competencias.