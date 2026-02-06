La Policía cubana recluta personal cuando el país pasa por una profunda crisis

Es otra señal de la preocupación del régimen ante el descontento de la población y las presiones de EE UU

La Habana/La Policía Nacional Revolucionaria publicó este miércoles en redes sociales una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años para prepararse como oficiales mediante un curso de seis meses de formación básica policial y otro de once meses de nivel Medio Superior. El programa promete graduarlos, a través de esta formación exprés, con el grado de subteniente y otorgarles, además, un acceso directo a la Licenciatura en Derecho en sedes universitarias de la Policía, sin necesidad de realizar examen de ingreso.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Cómo han cambiado las cosas, hace 15 años yo pasé mucho trabajo para llegar al grado segundo de suboficial por buen comportamiento, pero bueno, le deseo éxito a los nuevos”, comentó la usuaria Yanet Rivas en la publicación oficial de Facebook. La convocatoria también generó reacciones mucho más críticas, como la de la usuaria Luciana de Lara: “Yo ni loca soy policía, porque ellos pasan los mismos trabajos que el pueblo y no pueden decir nada”.

Tal y como señala la revista Cuba x Cuba poniendo de ejemplo una convocatoria similar publicada en 1990 por el diario Juventud Rebelde, en aquella época la formación policial tenía una duración de dos años y se estructuraba en dos etapas, un primer año de tronco común y un segundo año de especialidad.

La flexibilización de los requisitos para entrar en la Policía muestra la escasez de demanda para pertenecer al principal órgano represor del régimen, lo cual se une a la disminución de la población. Desde hace más de cuatro años, luego de la represión desatada por las manifestaciones del 11 de julio en todo el país, se registró un éxodo masivo de jóvenes en edad laboral. Según un estudio del demógrafo independiente Juan Carlos Albizu Campos, la población de la Isla se ha reducido un 24% en apenas cuatro años.

La mala imagen del cuerpo por la arbitrariedad de sus acciones y la ignorancia de sus miembros tampoco es desdeñable. Es bien sabido que en La Habana la mayoría de los policías, o “pitufos”, como se les llama coloquialmente, son jóvenes, generalmente de escasos recursos, que llegan desde Oriente, muchas veces sin conocer siquiera la capital.

El 28 de enero, por ejemplo, en medio de esta escalada de represión contra activistas y periodistas independientes, Yoani Sánchez, directora de este periódico, fue detenida en plena calle por un joven vestido de civil, de no más de 25 años, que no supo indicar a sus compañeros policías la dirección en la que se encontraba al solicitar refuerzos.

En medio de la profunda crisis estructural y energética en la que el país se encuentra sumido, es llamativa la urgencia por ampliar el cuerpo policial de manera acelerada.Este jueves, en una rueda de prensa, Díaz-Canel afirmó que el país se prepara para un escenario de “tiempo de guerra”, al asegurar que todo el sistema defensivo y las instituciones del Estado se alistan ante un supuesto intento de agresión, y al anunciar planes de movilización política y una comunicación concebida para ese contexto. Según un informe publicado este jueves por Prisoners Defenders, la Isla bate actualmente el récord histórico de presos políticos, con 1.207 en total, de los cuales 18 han sido detenidos solamente en lo que va de 2026.