El régimen cubano adopta un tono menos belicoso ante las nuevas sanciones de EE UU

“Instamos a los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios, no a los esclavistas del régimen”, subrayó la nota.

Solo se ha pronunciado, por el momento, Bruno Rodríguez: “una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo”

Madrid/La respuesta del régimen cubano a la más reciente ronda de sanciones anunciada por EE UU ha sido, por ahora, más comedida que la anterior. Ni Miguel Díaz-Canel ni Manuel Marrero, presidente y primer ministro, respectivamente, se han pronunciado, como tampoco lo ha hecho la persona afectada directamente, el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

Bruno Rodríguez ha sido el encargado de emitir el principal mensaje de denuncia, a través de su cuenta en X, donde ha condenado lo que considera “una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo”. Parte de las medidas van dirigidas contra la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), además de las personas de Gretza Sánchez Padrón, directora de esta última, y Portal Miranda.

“Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Lo hace el Gobierno del país más rico del mundo, empeñado en negar dicho derecho humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos”, adujo el canciller, en referencia a un sistema de salud pública gratuito y universal, aunque parte de las sanciones se dirigen específicamente a la empresa que vende los servicios sanitarios en divisas, tanto en territorio nacional para los turistas como en el extranjero para los gobiernos.

“Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional"

CSMC trabaja en turismo sanitario –paquetes tanto de tratamiento médico como de bienestar y terapias naturales–, vende programas universitarios, atención sanitaria en fronteras –puertos y aeropuertos–, eventos científicos, alianzas biotecnológicas y, lo más importante, exportación de médicos a otros países previo pago.

En cambio, las sanciones contra UCCM sí afectan a servicios vinculados a la labor humanitaria, como la brigada Henry Reeve, o a la gestión comercial de las misiones médicas en países extranjeros. Este departamento es el responsable de la activación de su presencia en emergencias, además de la selección, la capacitación y el despliegue de las misiones internacionales. En este sentido, se le atribuye responsabilidad en las condiciones que viven los médicos cubanos, incluyendo las prohibiciones de relacionarse, los toques de queda y, mucho más grave, las retenciones de pasaporte.

“Cada acto de agresión del Gobierno de EE UU, como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano. A pesar de que el Gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria”, protestó Rodríguez.

Pese a que el canciller puso el foco en los servicios médicos, tanto o más preocupante para la población son las nuevas sanciones contra el puerto de Mariel, que se amplían con respecto a las preexistentes. La terminal estaba hasta junio operada por la empresa Terminal de Contenedores de Mariel S. A., propiedad de Gaesa, pero al ser sancionado el conglomerado militar, el Estado transfirió su control a dos entidades nuevas: Coral Marítima S.A., que asumió los activos, y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar), que controla la infraestructura portuaria, buques, fletes y operaciones logísticas marítimas del país.

El pasado 13 de julio, el Departamento de Estado de EE UU incluyó a estas dos empresas en su anterior ronda de sanciones. Pero ahora, incluye a la original, Terminal de Contenedores Mariel, por considerar que las tres son responsables de un esquema para eludir las sanciones. De esta manera, queda cerrado cualquier resquicio legal para condenar el puerto por el que pasa en torno al 85% de las mercancías que recibe la Isla, según datos del Ministerio del Transporte, del operador portuario PSA International, y de la propia valoración del Departamento de Estado.

Grandes navieras, como la francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd, responsables de aproximadamente el 60% –según dos analistas de Reuters– de las cargas a Cuba ya cesaron previamente sus operaciones por temor a estas medidas. Actualmente, como ha denunciado Medicuba, hay diez contenedores retenidos con material sanitario y medicamentos por estas empresas en puertos de Jamaica y Colombia, a la vez que los alimentos empiezan a escasear.

Hay diez contenedores retenidos con material sanitario y medicamentos por estas empresas en puertos de Jamaica y Colombia, a la vez que los alimentos empiezan a escasear

Ernesto Soberón, embajador de Cuba en Naciones Unidas, aprovechó para denunciar las nuevas medidas en un debate este jueves en el organismo dedicado al “fortalecimiento de los mecanismos para el arreglo pacífico de las controversias”.

“Prevenir los conflictos requiere el pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la igualdad soberana de los Estados. Denuncié el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el asedio energético y el uso de medidas coercitivas unilaterales, que contradicen los principios de la convivencia pacífica y representan una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, dijo. A la vez, afirmó que el régimen sigue dispuesto a un diálogo serio y respetuoso.

El anuncio de nuevas sanciones, que afectan también a otras entidades del sector energético y financiero, coincide con las recientes palabras del secretario de Estado de EE UU, que afirmó en Manila, donde asistía para la Cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean). Allí, preguntado por Cuba, Rubio afirmó que las conversaciones con el régimen continúan para ver "el tipo de cambios que pueden hacer". “Estamos dispuestos a ser muy realistas y pacientes sobre cómo. Se necesita un proceso serio que conduzca a ello”, agregó con la zanahoria, horas antes de un nuevo palo.