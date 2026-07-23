La terminal de Mariel, la comercializadora de médicos y el ministro de Salud, en la lista de nuevas sanciones de EE UU

El Departamento de Estado señala a nueve entidades, tres de ellas por intentar evadir sanciones, y a otra funcionaria además de José Ángel Portal Miranda

Madrid/Estados Unidos sigue ampliando la lista de entidades estatales cubanas a las que aplicar nuevas sanciones con base a la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el pasado 1 de mayo. Entre ellas, la terminal de contenedores de Mariel, la exportadora de médicos y hasta el mismísimo ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

“Todas las entidades sancionadas hoy han sido designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra personas que cumplan con criterios específicos relacionados con la represión en Cuba y otras amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, indica el Departamento de Estado en el comunicado publicado este jueves. El documento incluye a nueve entidades –tres relacionadas con la energía, cuatro con el intento de evadir las sanciones y dos con el sistema de exportación de sanitarios– y dos personas: además del ministro de Salud, la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón.

Estos funcionarios están nombrados en el bloque dedicado a la exportación de mano de obra. El Departamento de Estado insiste en que “el régimen cubano tiene una política o patrón de trabajo forzoso –una forma de trata de personas– en el programa de exportación de mano de obra del Gobierno, incluidas sus misiones médicas en el extranjero”.

Por “sostener el sector energético del régimen”, figura el Ceinpet, definido por el Departamento de Estado como “brazo de investigación y desarrollo” de Cupet

Así pues, “por su papel en la administración, habilitación y beneficio de este sistema”, señalan a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (MSMC), de la que indica “administra las misiones médicas cubanas, la principal fuente de divisas de Cuba, que genera más ingresos que cualquier otro sector de la economía cubana” y es propiedad del Gobierno de Cuba. Junto a la MSMC está el ministro de Salud, “responsable de supervisar las entidades involucradas en la gestión de las misiones médicas cubanas en el extranjero”, la UCCM y su directora.

Por “sostener el sector energético del régimen”, figura el Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (Ceinpet), definido por el Departamento de Estado como “brazo de investigación y desarrollo” de Unión Cuba-Petróleo (Cupet), ya señalada en estas nuevas sanciones el pasado 11 de junio. Además, están también en la lista dos importadoras de gas y lubricantes: la Empresa de Energía S.A. (Enersa) y Einarbo S.A., que traía estos productos procedentes de México y la India.

En el apartado de “lucha contra la evasión de sanciones”, el comunicado explica que el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa) “continúa intentando proteger sus activos e ingresos de las sanciones estadounidenses mediante la reestructuración corporativa y el uso de intermediarios”. Así, señala a la cadena que ahora mismo se encarga de la gestión del puerto de Mariel, en Artemisa.

Luego de una pausa de varias semanas, este mes vuelve a observarse en los rastreadores satelitales aeronaves militares Poseidón sobrevolando la Isla

Primero, a la estatal Terminal de Contenedores de Mariel S.A. (TC Mariel), “por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de la ya designada Gaesa”. Después, a Coral Marítima S.A., a la que Gaesa cedió el puerto el pasado junio, y, por último, al Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar), el conglomerado que gestiona el sector marítimo en la Isla y al que pertenece Coral Marítima. Para EE UU, aquella cesión no fue otra cosa que “una transacción” destinada a “evadir sanciones”.

También por intentar sortear las sanciones están Ceiba Investments Limited, con sede en la isla de Guernsey –paraíso fiscal en el Canal de la Mancha–, que asumió la “propiedad total” de la financiera Orbit luego de que Gaesa fuera sancionada, el pasado 7 de mayo. Orbit también está registrada en esta nueva lista, con el argumento de que “es una procesadora de remesas controlada casi con certeza por Gaesa”.

Las implicaciones de estas designaciones, recuerda el Departamento de Estado, no se limitan a las entidades y personas nombradas, sino a todo aquel que realice transacciones con ellas, so pena también de sanciones.

En los últimos días, EE UU ha elevado el tono de sus presiones hacia Cuba. El lunes, publicó un informe en el que se denunciaba a La Habana como forjador del “comunismo del siglo XXI”. A través de una serie de estrategias desplegadas en casi siete décadas que han incluido espionaje, infiltración y sabotajes, decía el largo texto, de cien páginas, el régimen castrista ha intentado socavar no solamente a su vecino del norte sino a todas las democracias occidentales.

Además, luego de una pausa de varias semanas, este mes vuelve a observarse en los rastreadores satelitales aeronaves militares Poseidón sobrevolando la Isla desde Florida.