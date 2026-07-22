El régimen cubano amenaza a otro preso político para que acepte el destierro

Yosvany Rosell García García Caso fue arrestado tras participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la provincia de Holguín

Yosvany Rosell García Caso, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el 11J, rechaza tajantemente el planteamiento

La Habana/El preso político del 11J Yosvany Rosell García Caso está siendo presionado por el régimen cubano, al igual que hizo con opositores como José Daniel Ferrer, Luis Robles o, hace apenas unos días, Luis Manuel Otero Alcántara, para que abandone el país. Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, lo cuenta en un video publicado en Facebook este martes, y dice que su esposo, que cumple 15 años de prisión por manifestarse en Holguín, rechaza el destierro tajantemente.

Durante la llamada telefónica semanal con su pareja, que se retrasó un par de horas, dijo Rodríguez Sánchez, “puesto que no lo dejaban llamar”, el opositor le dijo que querían evitar que divulgara la advertencia.

“Él se niega totalmente a abandonar el país. Nosotros como su familia lo apoyamos en todas las decisiones que él decida”, remarcó. Además, señaló que el preso “manda a decir a todo el mundo que por qué tiene que abandonar su patria, si al final los que se tienen que ir son todos los comunistas que han acabado con esta patria”.

Rodríguez Sánchez asegura que la familia no quiere salir de Cuba, sino vivir en un país libre y con futuro: “Nosotros lo que queremos es que Cuba sea grande, próspera y que nuestros hijos tengan un futuro. Nos negamos a salir de Cuba”.

Rodríguez Sánchez asegura que la familia no quiere salir de Cuba, sino vivir en un país libre y con futuro

Ysvany García Caso fue arrestado tras participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Casi un mes después, lo trasladaron a la Prisión Penal Provincial de Holguín. Con supuestos antecedentes de tráfico de drogas, le imputaron por atentado, desórdenes públicos, propagación de epidemias e incitación a delinquir, y lo condenaron, primero, a 20 años de privación de libertad y, en un juicio de casación, a 15 años por el delito de “sedición”.

En prisión ha protagonizado varias huelgas de hambre –seis desde el 11 de septiembre de 2022– para exigir su libertad y la de todos los presos políticos cubanos. Una de las más severas ocurrió a finales del año pasado, cuando estuvo en ayuno durante 40 días. “Él depuso la huelga de hambre porque accedieron a lo que pidió desde el inicio, que lo lleven a una celda aislado”, afirmó su pareja en ese entonces.

Durante ese periodo, su estado de salud fue reportado como crítico, tras presentar fallo renal y síntomas compatibles con un deterioro orgánico severo, según comprobó 14ymedio en el Hospital Clínico Quirúrgico de la ciudad de Holguín, a finales de noviembre pasado.

El centro de asesoría legal Cubalex ha documentado el uso de la fórmula de cárcel o exilio por parte del Gobierno cubano para presionar a activistas, opositores y presos políticos a abandonar el país como condición para recuperar su libertad, como ha sucedido con Félix Navarro y su hija Saylí Navarro.

Cubalex ha documentado el uso de la fórmula de cárcel o exilio por parte del Gobierno cubano para presionar a activistas, opositores y presos

Precisamente sobre Félix Navarro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta formalmente al Gobierno de Cuba este martes a emitir un informe pormenorizado sobre su integridad física y situación médica. La solicitud oficial fue remitida directamente al canciller Bruno Rodríguez, dijo la institución.

En su llamado, la CIDH le dio un mes a las autoridades para que responda a los reportes sobre los abusos cometidos contra el opositor en máxima seguridad de Agüica, en Matanzas, donde está recluido.

La exigencia de la Comisión es en respuesta al llamado urgente hecho por el Centro de Denuncias Cuba Decide, que expuso en abril pasado la “brutal golpiza” sufrida por Navarro Rodríguez, de 72 años.

Navarro fue trasladado a una celda de castigo, lo que agravaba su situación

En ese entonces, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) responsabilizó a la Seguridad del Estado y a las autoridades del penal por la agresión y por cualquier consecuencia que pueda derivarse, y denunció que, tras el ataque, Navarro fue trasladado a una celda de castigo, lo que agravaba su situación. De igual forma, exigió su liberación inmediata y garantías para su integridad física, a la vez que hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar con urgencia, debido a que los golpes pusieron en riesgo su vida debido a su delicado estado de salud.

Félix Navarro, vicepresidente del CTDC, premio Patmos 2024, cumple una condena de nueve años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. En 2003 formó parte de los 75 opositores y periodistas independientes que fueron condenados durante la Primavera Negra. Su hija Saylí Navarro, miembro de las Damas de Blanco, también sufre una condena por motivos políticos.