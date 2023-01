El régimen cubano se ensaña con la familia de Luis Robles, "el joven de la pancarta"

Yindra Elizastigui, madre de Luis Robles, "el joven de la pancarta", denunció este lunes que su hijo menor, Lester Fernández, se encuentra detenido desde el pasado 19 de diciembre y actualmente está en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana. A través de una transmisión en vivo en Facebook, la mujer explicó que al joven lo acusan de "un intento de salida ilegal", siendo arrestado cuando construía una embarcación.

"A él no se le cogió en el mar", subrayó este lunes tras salir del Tribunal Provincial de La Habana. A Lester los "Guardafronteras le impusieron una multa de 7.000 pesos", según le hicieron saber a Yindra. A las siete personas que fueron arrestadas con su hijo, los sancionaron con 3.000 pesos y "desde el mismo 19 de diciembre están libres en la calle", contó la mujer.

Por la forma en que se ha llevado el proceso contra su hijo, Yindra Elizastigui dijo que es una clara "represalía por ser hermano de Luis Robles, quien está sufriendo una condena injusta".

Lester Fernández Elizastigui fue detenido y llevado a la estación de policía de Cojímar. Su madre relata que en este sitio la primera pregunta que le hizo el agente de la Seguridad del Estado fue si era hermano de Luis Robles, porque el apellido Elizastigui es muy poco común en la Isla.

La madre del joven no entiende por qué después de Cojímar a Lester lo llevaron a Villa Marista, el centro de operaciones de la Seguridad del Estado. "¿Por qué a mi hijo lo trasladaron ahí? ¿Por qué no lo soltaron como a las otras personas que detuvieron ese día?".

La mujer sólo espera que no quieran culpar a Lester de ser el "cabecilla, el promotor, el que pagó por todo: alimentos, gasolina y lo que encontraron" para la construcción de la embarcación.

"Parece que no les basta hacerme sufrir por uno y ahora me tienen al otro.

Basta ya. No me rendiré hasta verlos libres", escribió en la misma red social junto a dos fotos de los jóvenes y, luego de transmitir en vivo. "Libertad para mis hijos Luis Robles Elizastigui y Lester Fernández Elizastigui y para todos los presos políticos y de conciencia", exigió.

Yindra Elizastigui ha tomado notoriedad en redes sociales desde que comenzó a hacer denuncias del injusto encarcelamiento de su hijo Luis Robles y los maltratos que ha sufrido el joven en la prisión. La mujer comunicó en su primera transmisión en vivo en Facebook, en junio pasado, que Robles había recibido malos tratos constantes, como ser fotografiado sin ropa y en contra de su voluntad.

Esa denuncia de Yindra fue a los pocos meses de conocerse la sentencia de 5 años de cárcel para el joven, condenado por manifestarse pacíficamente el 4 de diciembre de 2020, en el céntrico Boulevard de la calle San Rafael de La Habana, con un cartel en sus manos que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero cubano Denis Solís.

"Quizás muchas de las personas que me están viendo y me escuchan dirán que demoré mucho porque hace un año y seis meses que mi hijo Luis Robles está encarcelado, para mí injustamente, y sé que para muchos también", dijo entonces. "Me he atrevido a hacer esta directa hoy porque en realidad me siento ya indignada, me siento incómoda con lo que está sucediendo con mi hijo".

Actualmente, Robles cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este.

