El agua regresa a un edificio habanero tras una denuncia en Facebook

Los vecinos de un edificio multifamiliar ubicado en las calles 19 de mayo y Ayestarán en el municipio capitalino del Cerro, luego de más de una semana pudieron recibieron agua a través de un camión cisterna y gracias a una denuncia en redes sociales donde etiquetaron a la empresa estatal Aguas de La Habana.

La internauta Otane González hizo la denuncia al compartir un cartel de la empresa con la frase "El agua es como el amor, no podemos vivir sin ella". Con ironía, la mujer respondió a la empresa estatal: "Muy cierto Aguas de La Habana, sin amor no se puede vivir y sin agua, menos. Fíjense que lo dicen ustedes".

En el post de González también se lee: "llevamos ya una semana sin agua y el amor va menguando" y comenta que a pesar de las gestiones realizadas por los residentes del inmueble no tuvieron éxito. Los encargados de reparar el problema "fructifican en justificaciones y se olvida un punto importante: esta calle la habitan seres vivos", puntualizó.

Una vecina que vive cerca del edificio declaró a 14ymedio que tras la denuncia un dirigente vio la publicación en redes y enviaron una pipa (camión cisterna) con agua. "Al parecer es una rotura que no han encontrado, por eso no les llega el suministro a los vecinos del edificio, pero en todo el resto de la zona sí hay agua todos los días, de 5 am a 3 pm", señaló.

Las altas temperaturas, la elevada incidencia de la pandemia en la capital y el desabastecimiento de productos de aseo personal y doméstico "se unieron en una tormenta perfecta"

"Ya es mejor escribir en Facebook que llamar a cualquier institución para que resuelvan un problema", explica un vecino del inmueble, vía telefónica, a este diario. "Mientras estuvimos llamando a Aguas de La Habana y quejándonos con el delegado de la zona, solo recibimos largas y peloteo". Sin embargo, "bastó que saliera en las redes para que se pusieran a correr".

El hombre agrega que la falta de suministro los puso "al borde de la crisis higiénica". Las altas temperaturas, la elevada incidencia de la pandemia en la capital y el desabastecimiento de productos de aseo personal y doméstico "se unieron en una tormenta perfecta", detalla. "Por suerte yo podía ir a bañarme a casa de mi hija, pero aquí hay personas que llevan todos estos días lavándose malamente la boca y ya".

A inicios del mes pasado, los vecinos de los repartos habaneros de El Canal (Cerro) y La Víbora (Diez de Octubre) vivieron cortes en el servicio de agua potable cuando las autoridades capitalinas establecieron que el suministro iba a prestarse cada tres días y no en días alternos como sucedía hasta ese momento.

La razón del nuevo diseño de suministro se debió "a la intensa sequía que atraviesa el país", aseguró la empresa estatal, que detalla que "los niveles freáticos de las principales fuentes de abasto que suministran a la ciudad se encuentran muy deprimidos". Por eso, hay "afectaciones por faltas de agua y bajas presiones en algunas zonas y repartos del sistema central".

A los pocos días se produjo una avería eléctrica que dañó la fuente Cuenca Sur, perjudicando a los municipios a los que canaliza el agua: Plaza de la Revolución, Centro Habana, Cerro, Diez de Octubre y La Habana Vieja, además de los repartos Miraflores y Altahabana, en Boyeros.

El suministro de agua potable es uno de los servicios que, con la eliminación de los subsidios el pasado 1 de enero, subieron considerablemente de precio. En este caso, de 1,75 pesos a siete por metro cúbico.

