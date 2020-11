A punto de abrir el Aeropuerto de La Habana tras meses sin vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se prepara para el reinicio de sus operaciones comerciales, luego de siete meses cerrado a vuelos regulares debido a la pandemia de covid-19. A pesar de los reportes de su reapertura este lunes que circularon por las redes, la terminal aérea solo está recibiendo vuelos humanitarios. Un vuelo de la aerolínea estatal Cubana de Aviación llegó a la capital poco antes de las dos de la tarde proveniente de la ciudad de Santiago de Cuba, una conexión con mucha demanda tras los meses de pausa y el cierre actual de la Autopista Nacional debido a las lluvias en el centro de la Isla. "Los vuelos nacionales no se han reiniciado, la verdad que ese vuelo no sé de dónde salió, lo metieron ahí de pronto pero no sé por qué, la verdad", comentó un empleado de vuelos nacionales. Por su parte la aerolínea estadounidense Jetblue confirmó a 14ymedio que hasta el día de hoy "todos los vuelos son humanitarios" pero que "esperan que a partir de mañana miércoles comiencen los vuelos comerciales". Otras llegadas internacionales previstas en el aeropuerto de la capital este martes son los vuelos procedentes de Nueva Gerona (dos, uno en la mañana y otro en la noche), Bogotá, Milán y Balboa (Colombia). Una empleada asegura a este diario que todavía solo están saliendo y llegando vuelos especiales y humanitarios, pero no está restablecido el servicio de vuelos comerciales

No obstante, las autoridades insisten en que aún no hay confirmación del restablecimiento del servicio regular. De igual manera en información de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, una empleada asegura a este diario que "todavía solo están saliendo y llegando vuelos especiales y humanitarios, pero no está restablecido el servicio de vuelos comerciales". Sobre una posible fecha de entrada en operación de estas conexiones, la trabajadora reitera que "no se sabe, todavía no se sabe".

El último aviso al respecto de la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) fue el pasado 31 de octubre, cuando informaron de que las restricciones para el aeropuerto de la capital continuarían hasta el 10 de noviembre, hoy mismo. Días antes, habían anunciado que reabrirían el 15 de noviembre pero después se desdijeron.

Por otra parte, la aerolínea Evelop, con sede en Mallorca, España, tiene confirmado su vuelo este domingo desde Madrid con destino La Habana, lo cual significa que el José Martí estará abierto como mínimo para entonces.

Iberia, que ha mantenido estos meses de pandemia vuelos especiales, también llamados humanitarios, también confirma a este diario su vuelo programado para este viernes 13 de noviembre. En principio, dicen, está programado como regular, pero si las autoridades les avisaran de que aún no está abierto el aeropuerto para vuelos comerciales, lo tramitarían como especial.

Mientras tanto, continúan llegando los visitantes a los polos turísticos. Un Boeing 777 con otros 500 pasajeros rusos llegó el lunes a Jardines del Rey, a pesar de que 11 turistas procedentes del primer vuelo comercial desde el inicio de la pandemia dieron positivo a la prueba del coronavirus. También llegaron dos vuelos de Air Canada, con 248 turistas procedentes de Toronto y Montreal.

