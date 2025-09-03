Reportan tres nuevos feminicidios, dos en Holguín y uno en Matanzas

La Habana/Tres nuevos feminicidios se registraron en el último mes en Cuba. El Observatorio de Género Alas Tensas reportó los asesinatos de Damaris Ricardo Martínez, Dayli Villa Ortiz y Yolennis Rojas Rojas. Dos de los ataques ocurrieron en agosto y un tercero en julio.

De acuerdo con la ONG, el pasado 28 de agosto, Damaris Ricardo, de 48 años, “fue atacada brutalmente por su pareja, quien luego se quitó la vida. El cuerpo de la mujer fue hallado por la policía en el municipio de Cueto, en Holguín.

El segundo caso se registró en Matanzas. Daily Villa Ortiz, de 24 años, murió a manos de su pareja en la vivienda de este en Carlos Rojas, Matanzas. “Denunciamos que estos terribles hechos sucedieron frente a una de las hijas de Dayli, que esperamos reciba la atención especializada que necesita”, detalló Alas Tensas.

Finalmente, se informó de un caso registrado el pasado 29 de julio. Se trata de Yolennis Rojas Rojas, de 32 años, quien fue asesinada con un cuchillo por su esposo, en el municipio Rafael Freyre, en Holguín. La agresión “revela la urgencia de sistemas de protección especializados que apoyen a las mujeres al salir de hogares violentos. Yolennis lo intentó y recibió el apoyo directo de su padre, quien resultó herido y casi muere”, agregó el comunicado de la organización. A la mujer le sobreviven dos hijos menores de edad.

Con estos tres nuevos casos confirmados por el observatorio, el registro alcanza 28 feminicidios en lo que va del año, de acuerdo con el conteo de 14ymedio.

En agosto, la cifra de ataques por violencia de género registró una alarmante cifra, con siete asesinatos. El primero de ellos fue el de Mailenis Blanco Amor, de 47 años, el 4 de agosto, en la localidad pinareña de Puerta de Golpe, municipio de Consolación del Sur.

Un día después, el 5 de agosto, ocurrió otro crimen en la ciudad de Holguín. Milagros Batista Estévez, de 56 años, murió a manos de su ex pareja, en su vivienda del reparto Alex Urquiola.

La tercera víctima de agosto fue Bárbara Elena Tejería Magdaleno, también de 56 años, residente en Calabazar, municipio de Boyeros, en La Habana. El 11 de agosto fue atacada a machetazos por su pareja, quien negó durante días haberla visto. El cuerpo de Bárbara Elena fue hallado tres días después en un descampado de la barriada de Las Cañas. El agresor se quitó la vida poco después.

Otro caso confirmado por las ONG fue el de Ledisvannielis Acosta Echavarría, de 19 años, ocurrido el 12 de agosto. Su cuerpo fue hallado en el baño de su vivienda, ubicada en la calle Amistad, entre San José y Barcelona, en el municipio habanero de Centro Habana.

El último reportado por los observatorios fue el 25 de agosto. Rosa Delia Morales, de entre 61 y 62 años de edad, fue atacada en su casa en Placetas, Villa Clara, el 22 de agosto por su pareja, quien luego se quitó la vida.