Convocan a trabajadores estatales de La Habana Vieja a sumarse al "operativo en San Isidro"

Los trabajadores de bares y restaurantes oficiales de La Habana Vieja, la mayoría en sus casas debido a la pandemia y la caída del turismo, han sido llamados para sumarse a los operativos de vigilancia y "enfrentamiento a la contrarrevolución" en la barriada de San Isidro. Ahí, en la calle Damas 955, cumple este jueves el artista Luis Manuel Otero Alcántara su quinto día de huelga de hambre y sed en protesta por la represión de la Seguridad del Estado.

"Llevo meses sin trabajar porque el bar está cerrado", cuenta a 14ymedio el empleado de un céntrico local que vende bebidas a pocos metros de la entrada de la Bahía de La Habana. "Así que cuando me llamaron para una reunión me extrañé porque turismo no hay y nosotros, como lo único que vendemos normalmente es bebida, no podemos brindar servicio de comida para llevar".

Al llegar a la reunión, el trabajador estatal, perteneciente a la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de La Habana Vieja, se sorprendió con la agenda del encuentro. "No tenía nada que ver con nuestro trabajo, sino que era para saber la disposición de cada uno para sumarse a los operativos policiales en San Isidro, especialmente en los alrededores de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara", detalla.

"Nos dijeron que podíamos simplemente sumarnos para ir vestidos de civil a apoyar a la policía, pero que también podía hacer falta contar con nosotros para algún mitin de repudio"

"Nos dijeron que podíamos simplemente sumarnos para ir vestidos de civil a apoyar a la policía, pero que también podía hacer falta contar con nosotros para algún mitin de repudio", comenta a este diario el empleado. "Algunos se levantaron y se fueron antes de que se acabara la reunión porque estaban frustrados con eso, pensaban que los habían llamado para otra cosa".

Un testimonio similar dio a 14ymedio un empleado de mantenimiento de uno de los tantos hoteles que están cerrados por la falta de turismo. Ubicado en el casco histórico de la ciudad, el alojamiento lleva casi un año sin acoger viajeros, un tiempo en que la administración ha aprovechado para hacer reparaciones o enviar parte del personal a casa.

"Me llamaron el lunes para decirme que tenía que estar el martes temprano en el hotel y que de ahí íbamos a salir para la calle Damas a ayudar a vigilar cualquier persona que quisiera entrar a casa de un opositor que está en huelga de hambre", asegura. "Yo no fui y tengo miedo perder el trabajo, pero a estas alturas yo no me puedo meter en eso. Ningún trabajo vale esa embarrazón".

No es la primera vez que ocurre algo así. El pasado año este diario reportó que empleados y asociados de la Dirección Municipal de Cultura de La Habana Vieja participaron el 10 de octubre en el acto de repudio contra varios artistas del Movimiento San Isidro. Los trabajadores estatales fueron convocados con antelación para "contrarrestar a unos contrarrevolucionarios que hablan mal de Cuba en las redes", según testimonios recogidos por 14ymedio, con la excusa de una "jornada cultural".

El artista, de 33 años, no ha comido ni bebido desde el pasado domingo, una situación que lo tiene con dolores en el abdomen, según contó este miércoles a '14ymedio'

Mientras tanto, Luis Manuel Otero Alcántara continúa firme con su huelga, mediante la que exige el cese del cerco policial que rodea su vivienda hace un mes de manera constante, la indemnización por sus obras, robadas y destruidas por la Seguridad del Estado, y una disculpa pública de las autoridades.

El artista, de 33 años, no ha comido ni bebido desde el pasado domingo, una situación que lo tiene con dolores en el abdomen, según contó este miércoles a 14ymedio.

Este jueves, en una transmisión en vivo que pudo realizar gracias al favor de amigos y vecinos de brindarle un equipo con internet –a su celular le han cortado los datos móviles–, pidió a todos los cubanos estar unidos: "Estoy bien, voy a aguantar hasta el último minuto, gracias por todo el apoyo, tenemos que unirnos".

Al mismo tiempo, reiteró que seguirá en su empeño, pues prefiere morirse a seguir viviendo sin derechos. "No quiero tener miedo", dijo. "Esto es una decisión de vida, no de muerte. Es una decisión de patria y vida, pero una vida digna".

"Si yo no soy capaz de luchar por mis derechos, no soy capaz de luchar por el derecho de nadie", agregó.

Artistas y activistas que han manifestado su apoyo a Otero Alcántara están sufriendo el hostigamiento de las fuerzas represoras. Este jueves, Tania Bruguera, Iris Ruiz y Amaury Pacheco fueron arrestados al salir de la vivienda de la primera de ellas, en El Vedado. "Mañana a las 10 a.m. salimos todos de nuestras casas", había escrito unas horas antes Bruguera en sus redes.

"Requerimos con urgencia el apoyo de medios de prensa, de organizaciones no gubernamentales y de toda persona o institución, en Cuba y en el mundo, que pueda ayudar a buscar una salida pacífica a este conflicto"

Lo mismo le pasó al músico David D Omni, cuando intentó cruzar el cerco policial que rodea la casa de Otero Alcántara.

La historiadora de arte Carolina Barrero, el rapero Maykel Osorbo, las activistas María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez, así como la reportera de este diario Luz Escobar y la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández amanecieron con vigilancia, que en el caso de Barrero ha sido sostenida durante un mes completo.

La noche de este jueves el 27N hizo pública una declaración para hacer un llamado de auxilio a la opinión pública internacional por la situación en la se encuentra Otero Alcántara.

"Está muriendo Luis Manuel Otero Alcántara y con él está muriendo la libertad que él simboliza. Nosotros lo queremos vivo. Y lo necesitamos, para construir con él y con su luz la Cuba que nos aguarda", sostiene el grupo en su comunicado.

"Requerimos con urgencia el apoyo de medios de prensa, de organizaciones no gubernamentales y de toda persona o institución, en Cuba y en el mundo, que pueda ayudar a buscar una salida pacífica a este conflicto", aseveran.

Desde Miami varias organizaciones de derechos humanos –Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana– pidieron este jueves a la Unión Europea que suspenda el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (APDC) con Cuba, hasta que el Gobierno de la Isla "dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática, y la Unión Europea pueda evaluar tales avances".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.