Ante el repunte de la violencia en Haití, las 'mulas' cubanas buscan mercados alternativos

La Habana/El temor de las mulas cubanas de quedarse atrapadas en el fuego cruzado de las bandas de Haití –como ocurrió días atrás con más de 250 visitantes que se encontraban comprando en ese país y de quienes no se sabe si han logrado regresar a Cuba– ha obligado a estos comerciantes a buscar nuevos mercados en los que adquirir mercancía. La isla venezolana de Margarita, Guyana y Nicaragua son algunos de los destinos en los que los viajeros regulares a Haití han puesto la mira.

“A Haití no venderemos pasajes hasta el mes que viene por la situación que hay, que no permite viajar”, comenta a 14ymedio una de las “agencias” improvisadas que gestionan estos viajes desde Puerto Príncipe, la capital haitiana, a través de las redes sociales. El precio, añaden, “es de 500 dólares incluyendo todo: pasajes de ida y vuelta, más dos días de hospedaje en una casa. En esos días pueden salir y comprar”.

Los negocios que viven de vender desde ropa y calzado hasta electrodomésticos y celulares, sin embargo, no pueden darse el lujo de quedarse tanto tiempo sin mercancía, y, pese a lo que puedan asegurar los revendedores de pasajes, son las aerolíneas las que deciden cuándo reanudar los vuelos. Es el caso de Sunrise, con dos frecuencias semanales (lunes y jueves) entre Puerto Príncipe y La Habana y una (viernes) a Camagüey. Por el momento, el comunicado de la operadora, que vio envuelta a una de sus aeronaves –que viajaba a Camagüey– en un tiroteo de bandas el pasado 1 de marzo, ha aclarado que no reanudará las conexiones “hasta nuevo aviso”.

“La última vez que estuve llegué en media estampida. Incluso llegaron a matar a una persona delante de mí. Desde entonces viajo a Guyana, donde con poco más de 1.000 dólares, y lo que me gaste en mercancía, puedo hacer negocios"

Las “agencias”, que buscan reponer su clientela tras la pérdida del destino haitiano, proponen ahora otros puntos con iguales comodidades para que viajen los cubanos. Este lunes, un anuncio en Facebook ya preveía solucionar el “problema” con viajes a Venezuela. “Estoy pensando en ustedes y en cómo puedo ayudarlos a hacer un viaje a la isla de Margarita, en Venezuela, los próximos días donde el precio no será demasiado caro”. Y añadía: “Es un paquete turístico donde está incluida la visa, el boleto y el hospedaje, con salidas por Holguín y La Habana”.

No obstante, pese a lo que promete la publicación, la diferencia entre los 500 dólares que pagan las mulas por viajar a Haití y los entre 1.050 y 1.200 que cobran los revendedores y agencias por llegar a la isla venezolana es más que sustancial.

Antes de la debacle de Haití, ya la isla de Margarita era popular entre los comerciantes cubanos. En 2022, según datos del Gobierno venezolano, cerca de 5.000 cubanos, en su mayoría “pequeños empresarios”, llegaron a la isla como turistas, gastando como promedio 5.000 dólares por persona.

Guyana, otro destino popular entre los cubanos, también ha sido barajado entre las mulas que “desde hace tiempo” vienen notando un alza de la violencia en Haití. Maritza, una habanera que seis meses atrás viajaba de forma frecuente a Puerto Príncipe, asegura a este diario que, debido a la violencia, que incluso ha forzado a muchos países a retirar su personal, ha comenzado a viajar a Guyana.

“La última vez que estuve llegué en media estampida –recuerda–. Incluso llegaron a matar a una persona delante de mí. Desde entonces viajo a Guyana, donde con poco más de 1.000 dólares, y lo que me gaste en mercancía, puedo hacer negocios. Es más caro, pero ahora mismo Haití es una jungla y yo no quiero arriesgarme”, cuenta.

La Cancillería cubana no ha vuelto a tocar el tema de las mulas cubanas varadas en Haití

“También pasé mucha hambre y mucho trabajo en las casas en las que me hospedaba, y yo ya no estoy para eso”, refiere. “Cuando no puedo viajar, voy a la feria de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, y allí compro y luego revendo”, añade.

En cuanto a la situación de los cubanos varados en Haití desde el pasado 1 de marzo, algunos publicaron videos en redes sociales pidiendo ayuda a las autoridades de ambos países para que los regresaran a la Isla y aseguraron que, habiendo comprado la mercancía días antes, apenas tenían dinero y provisiones para quedarse por unos días más en los hostales de Puerto Príncipe.

Entre ellos hay grupos de La Habana, Camagüey y Santiago que han compartido su situación y la califican de angustiosa por la falta de explicaciones de la aerolínea y el hecho de verse envueltos en un clima de inseguridad que ha llevado a las autoridades haitianas a declarar el estado de emergencia.

La Cancillería cubana, que informó el mismo día en que fueron difundidos los videos de que realizaba “gestiones para garantizar el retorno seguro de los cubanos residentes y de tránsito en ese país”, no ha vuelto a tocar el tema de las mulas cubanas varadas en Haití.