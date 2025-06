Resucitan a Fidel Castro insultándolo con una pintada en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus/En la mañana de este viernes, en el boulevard de la ciudad de Sancti Spíritus, aparecieron nuevos carteles contra el régimen cubano. A la altura de la plaza comercial, uno de esos espacios embellecidos a brochazos por las autoridades para maquillar el deterioro urbano, aparecieron dos frases imposibles de ignorar: “Abajo Fidel” y “Abajo la Revolución”.

La escena, en medio del ajetreo matinal de compras, desató una ola de murmullos entre los vecinos. Y, como era de esperar, también provocó una respuesta inmediata: un aparatoso operativo de vigilancia.

Pensé que era un chiste, hasta que vi lo que decían: ‘Abajo Fidel y Abajo la Revolución’”. / 14ymedio

"Fui a la plaza, como hago casi cada día", contó a 14ymedio una testigo que prefiere no dar su nombre. “Vi que estaban pintando una pared y pensé que era un mantenimiento. Pero al salir escuché a una señora decir que habían puesto carteles. Pensé que era un chiste, hasta que vi lo que decían: ‘Abajo Fidel y Abajo la Revolución’”.

La plaza donde aparecieron las consignas, oferta productos agrícolas durante el día y se encuentra cerrada por las noches con candado, lo que indica que el autor o autores actuaron temprano, ya con las puertas abiertas al público. “Si hubiera sido de noche, no habrían dejado que el pueblo las viera”, reflexiona la mujer. Sobre la pared, pintada de amarillo, se ven aún las huellas de las letras raspadas con alguna herramienta. Si precario fue el graffiti original, más improvisada resultó la acción de ocultarlo.

Pese a que intentaron borrar los mensajes con rapidez, varios testigos alcanzaron a leerlos y, lo más temido por el poder, a comentarlos. Lo que siguió fue casi una caricatura del control: policías por docena, agentes de civil que no disimulan, y un enjambre de cuadros y factores de la comunidad haciendo la ronda. “Ahora mismo eso está prendido de policías y hay 40 chivatos observando todo”, añadió la fuente. “Tuve que disimular, porque se me quedaron mirando como si una fuera la culpable”.

“Lo curioso es que han resucitado a Fidel Castro… al menos para insultarlo”

Lo que escandalizó no fue solo el contenido de las pintadas –ya de por sí un tabú letal en el discurso oficial–, sino su audacia simbólica. En un país donde mencionar críticamente a Fidel Castro aún puede ser tildado de herejía, leer su nombre después de un “abajo” es pecado mortal. “Lo curioso es que han resucitado a Fidel Castro… al menos para insultarlo”, apunta con sarcasmo la testigo.

La aparición de estos carteles muestra el creciente malestar popular. Llega en medio de apagones maratónicos, crisis económica aguda y un aumento evidente del hastío popular. “Un vecino me dijo que le pareció rarísimo tener corriente desde las seis de la mañana hasta las diez. Hasta hace poco, apenas les daban una hora y media de electricidad al día”, añade.

Sancti Spíritus, tradicionalmente vista como una de las provincias más apacibles del país –al menos en la superficie–, ya no escapa al contagio del hartazgo. Y esta no es una pintada aislada: hace apenas unas semanas, apareció otra consigna subversiva en la intersección de la Carretera Central con la Avenida de los Mártires. Allí, sobre una losa de jaimanita, alguien escribió "Abajo la dictadura" cerca de la inscripción: "Sancti Spíritus sigue la marcha”. El pueblo no tardó en encontrar la ironía: “sigue la mancha".

El problema no es una "coyuntura", como repite el guion oficial, sino un sistema crónicamente fallido

Holguín tampoco se quedó atrás. En el reparto Lenin y en la tapia del cementerio de Mayabe aparecieron mensajes similares. En Guanabacoa, uno fue escrito sobre el muro de una posta médica, cerca de un barrio militar. Y en varias universidades del país —donde las protestas contra el aumento de tarifas de Etecsa han sido más intensas— también se han reportado carteles desafiantes.

Pero este viernes los espirituanos no apuntaron a Díaz-Canel, quien es para muchos solo una figura decorativa dentro de las estructuras del poder en Cuba. Fueron directo al corazón ideológico: a Fidel y a la Revolución, como si tuvieran clarísimo que el problema no es una "coyuntura", como repite el guion oficial, sino un sistema crónicamente fallido. Un modelo agotado que ni a brochazos logra tapar la grieta que crece en las paredes.