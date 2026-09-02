Roban todos los equipos, paneles incluidos, de la estación sismológica en la Isla de la Juventud

La estación sismológica de la Isla de la Juventud fue inaugurada en marzo de 2024

El jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba pide que el caso sea tratado como sabotaje

La Habana/La estación sismológica de la Isla de la Juventud está fuera de servicio debido a un robo. “No dejaron nada”, denunció este martes Enrique Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba y vicedirector técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

“Todos los equipos de la estación fueron robados, desde paneles solares, baterías, hasta los equipos sismológicos, como el sismómetro y el digitalizador, entre otros”, explicó el funcionario en su perfil oficial de Facebook.

Arango Arias considera que el hecho trasciende la pérdida material debido a la función que desempeñaba la estación y dijo que no era un “simple robo”. Incluso sugiere que el caso debe ser tratado como “un sabotaje a una institución que constituye un sistema de alerta de terremotos y tsunamis que abarca Cuba y el Caribe”, algo que ya sucede con el robo de aceite dieléctrico de los transformadores.

El Código Penal cubano, en sus artículos 125 y 126, establece sanciones de entre siete y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o, incluso, pena de muerte para el delito de sabotaje.

La central, que fue inaugurada hace poco más de dos años, funciona casi de manera autónoma, sin personal permanente, y obtiene su energía mediante paneles solares

La central, que fue inaugurada hace poco más de dos años, funciona casi de manera autónoma, sin personal permanente, y obtiene su energía mediante paneles solares, por lo que el robo podría calificar como un sabotaje al sistema eléctrico nacional, un delito por el cual se han aplicado penas de entre nueve y 20 años de cárcel en lo que va del año. La mayoría de los casos han sido por la sustracción de aceite dieléctrico, que puede usarse como combustible, en lugar del diésel, y como lubricante, de ahí que se haya vuelto preciado en la calle.

La estación forma parte de la red del Servicio Sismológico Nacional, compuesta por más de 24 estaciones distribuidas por 12 provincias y la Isla de la Juventud. Su equipamiento permite registrar movimientos sísmicos y aportar información para el monitoreo de terremotos y posibles tsunamis en tiempo real, según las autoridades.

En su denuncia, Arango Arias advirtió además que el incidente de la Isla de la Juventud no es el único ocurrido recientemente. Dijo que también fueron sustraídos equipos de la estación sismológica de Moa y de la central de respaldo ubicada en Holguín.

También fueron sustraídos equipos de la estación sismológica de Moa y de la central de respaldo ubicada en Holguín

El especialista cuestionó: “¿Hasta dónde va a llegar el vandalismo? ¿Hasta dónde la impunidad de estos hechos que están afectando a toda la sociedad?”.

En una de las respuestas, no obstante, cuestionaron la falta de acción de las autoridades: “Es complicado proteger estos recursos cuando no hay interés gubernamental en ello. Lamentablemente, el Gobierno no tiene ni la más mínima percepción del riesgo sísmico, ni la importancia de esas estaciones. Ni el trabajo que implica su instalación, configuración, calibración y puesta a punto”.

En julio pasado se registraron al menos 168 hechos de violencia e inseguridad ciudadana durante el mes. La mayoría de los casos correspondieron a robos y asaltos con machetes o armas de fuego, dirigidos principalmente contra personas en vehículos y para sustraer equipos de generación eléctrica, ante la crisis energética que se agudiza cada día en el país, según el informe mensual más reciente publicado por el centro de asesoría legal Cubalex.