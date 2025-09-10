Sal y especias para disimular hamburguesas podridas

Sancti Spíritus/En un país donde siete de cada diez personas no tienen para tres comidas diarias, cualquier opción es buena si el bocado es barato. Así ocurre con las hamburguesas que venden en algunos locales del centro de Sancti Spíritus, a 100 pesos cada una (25 centavos de dólar al cambio informal). Cocinadas al carbón, por los largos apagones que sufre la provincia, cargan con otro problema derivado de la falta de energía eléctrica: no se pueden conservar bien.

La amable atención de las empleadas, tan distinta a la que suele encontrarse en los negocios estatales, no compensa la queja generalizada de los clientes al probar la carne: está echada a perder. “Mira, esta hamburguesa está podrida”, reclamaba el sábado una mujer que acababa de comprar una para su hijo. “Ay, tengo que decírselo al cocinero”, decía la dependienta con diligencia, pero sin ofrecerle la devolución o el cambio del alimento.

Dos días después, 14ymedio constató que las hamburguesas se seguían vendiendo, esta vez con más sal y fuertes especias. Los compradores escupían el primer mordisco, asqueados.

La mala fama de ambos establecimientos está corriendo. Este martes, dos hombres pasaron por delante y uno de ellos propuso al otro probar el tentempié. “¿Estás loco, chico? Eso está malo, a mí no me compres eso”. Preguntado al respecto unos pasos más adelante, lamentó: “Tiene muy poca salida, pero lo siguen vendiendo y siempre hay alguien pobre y jodido que se lo va a comer, porque se ven los huecos que faltan en la bandeja”.

Los negocios que comercian con productos frescos son los que más sufren los prolongados cortes eléctricos a los que está sometido el país. En el caso de Sancti Spíritus, tienen la “suerte” de tener una media de seis horas de luz diarias: tres en horario de mañana y tres en la noche. Lo demás es oscuridad y picadillo podrido.