"Salir de aquí es ser libre": el 'freestyle' pone en verso las angustias de los jóvenes cubanos

Big M ganó el clasificatorio del Pabellón Cuba y se unió a Reverse y Pirry para representar la Isla en el Mundial de esta disciplina

La Habana/Emigración, apagones, problemas de transporte, violencia, racismo y libertad fueron algunos de los temas que aparecieron este domingo en las improvisaciones de más de 200 jóvenes inscritos en el clasificatorio cubano para la Freestyle World Cup, celebrado en el Pabellón Cuba, en el Vedado habanero. Big M terminó ganando el torneo y obtuvo el único lugar que quedaba disponible en la selección nacional.

De los más de 200 inscritos, 16 competidores pasaron a la fase principal. Big M se impuso entre ellos y se unió así a Marcos Daniel Acosta Leiva, Reverse, capitán de Cuba, y a Pirry, también conocido como Big Tony, que ya tenían asegurados sus puestos en el equipo.

El trío representará a Cuba en la Freestyle World Cup, que reunirá a selecciones de 23 países de América, Europa y África. La primera jornada de la fase de grupos está prevista para el 4 de diciembre en Colombia y la gran final se disputará el día 12 en la Arena Ciudad de México.

Más de 200 jóvenes participaron en el clasificatorio cubano para la Freestyle World Cup, en el Pabellón Cuba. / 14ymedio

La emigración fue uno de los asuntos más recurrentes durante la jornada del Pabellón Cuba. Hubo rimas sobre emigrar a Brasil y regresar, y sobre la relación entre marcharse de la isla para alcanzar la libertad. “Salir de aquí es ser libre” fue una de las frases escuchadas durante la competencia.

También se repitieron las referencias a robos y violencia, junto con insultos y descalificaciones raciales. Entre las rimas apareció la droga conocida como el químico, además de alusiones a ataques relacionados con el color de la piel. En la fase previa hubo asimismo referencias más indirectas a los apagones y a las dificultades del transporte.

Durante su "batalla" de freestyle, Mesa le reprochó a Gonki que fuera “del Partido” y lo llamó “chivatón”

La política apareció de manera mucho más explícita en una de las batallas de la primera ronda. Mesa se enfrentó a Viswanathan Martínez Oliva, Gonki, y le reprochó a su adversario que fuera “del Partido”, lo llamó “chivatón” y lanzó rimas sobre la libertad.

El jurado decidió una réplica, un empate que obligaba a disputar un nuevo enfrentamiento. Mesa mantuvo el mismo tono en el desempate, pero los jueces dieron la victoria a Gonki. Hubo abucheos, numerosos asistentes comenzaron a marcharse y el presentador tuvo que intervenir para calmar al público, según constató 14ymedio.

No se había anunciado públicamente ninguna prohibición sobre los asuntos políticos, pero después de aquella batalla, sin embargo, las referencias directas a la realidad de la Isla prácticamente desaparecieron. Mesa había despertado además una fuerte reacción entre los asistentes y, tras su eliminación, el ambiente perdió parte de la intensidad que había acompañado las primeras rondas.

Tras la "batalla" entre Mesa y Gonki, las referencias políticas desaparecieron de la eliminatoria cubana de la Freestyle World Cup. / 14ymedio

Gonki tiene una trayectoria previa dentro de la escena cubana: además de competir, ha sido jurado y organizador de la Regional La Habana de Rimas sin Tarima y es creador del proyecto Ciudad de Freestyle. Big M, por su parte, es presentado en fuentes especializadas como campeón nacional y promotor de la cultura hip hop en La Habana.

Los otros dos integrantes del equipo tampoco irán sin experiencia a las etapas internacionales. Reverse, nacido en Cuba y residente en Estados Unidos, ganó las finales nacionales estadounidenses de Red Bull Batalla en 2021 y 2023 y Pirry compitió este año en España, participando el 3 de octubre en FU V-Renacer, en Santiago de Compostela.