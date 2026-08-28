Las sanciones de EE UU alcanzan la cuenta bancaria de la misión médica cubana en Italia

Se trata de la cuenta donde los especialistas transfieren la mayor parte de su salario una vez que lo reciben de las entidades italianas

Madrid/La cuenta de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) en el banco italiano BPER está bloqueada desde finales de julio y todo parece indicar que es una decisión de la propia institución para no exponerse a posibles sanciones de Estados Unidos. Así lo informa Diario de Cuba, en una nota firmada por Annarella Grimal y publicada este jueves, a partir de varias fuentes conocedoras, entre ellas dos integrantes de la propia brigada en Calabria.

Estas fuentes, que piden anonimato por temor a perder su puesto, aseguran al diario independiente que las transferencias realizadas a la CSMC por los médicos han sido devueltas y que la Comercializadora “no puede disponer del dinero depositado” ni realizar operaciones desde finales de julio en la cuenta que dispone el organismo estatal en Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER).

Según explica Diario de Cuba, las entidades sanitarias calabresas depositan directamente en las cuentas personales de los médicos la remuneración por su trabajo, cada día 24 de cada mes. En un mecanismo habitual en otras misiones, los especialistas remiten su nómina a los responsables de la misión, que calculan cuánto pueden conservar, y a continuación, de manera “voluntaria”, tal como confesó una de las sanitarias el pasado julio en una entrevista con Associated Press, entregan la mayor parte del dinero a la Comercializadora.

De lo percibido por horas extraordinarias, solo le corresponde el 28,5%”, asevera el periódico independiente

En el caso de Calabria, detalla Diario de Cuba, el salario base estipulado por el Acuerdo Italia-Cuba es de 4.700 euros, de los cuales la CSMC permite al sanitario quedarse como máximo 1.200 euros. “De lo percibido por horas extraordinarias, solo le corresponde el 28,5%”, asevera el periódico independiente. El resto, deben transferirlo “en un plazo de 24 horas” a la cuenta en el BPER ahora congelada.

Tal y como concluye Diario de Cuba, la medida “interrumpe el último tramo del esquema extractivo mediante el cual la empresa estatal cubana recauda en Italia la mayor parte del salario de los médicos”, algo por lo que estas brigadas han sido señaladas por Estados Unidos y varias organizaciones internacionales como trabajo forzoso.

Ante esta contrariedad, cuyo conocimiento Diario de Cuba fecha entre el 24 y el 28 de julio, el jefe de la Misión Médica cubana en Italia, Luis Enrique Pérez Ulloa, “convocó una reunión urgente” y dictó los pasos a seguir. Según uno de los informantes, “pidió que guardaran el dinero hasta encontrar una solución”, y otra fuente contó que también les sugirieron “llevar el dinero a Cuba durante las vacaciones y entregarlo allí a una persona encargada de recogerlo”.

En Italia, por otra parte, refiere el mismo medio, “están investigando todo lo que está sucediendo con la misión cubana y las transferencias de dinero”. Es más que probable que el bloqueo de la cuenta tenga que ver con las más recientes sanciones de Estados Unidos a entidades directamente relacionadas con la exportación de médicos cubanos, el pasado 23 de julio.

Entonces, se puso en la lista negra no solo a la Comercializadora de Servicios Médicos, sino también al ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, Gretza Sánchez Padrón. Estas sanciones, que siguen el camino marcado por la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, el 1 de mayo, no se limitan a las entidades y personas nombradas, sino a todo aquel que realice transacciones con ellas, so pena también de sanciones.

De ahí que el banco italiano haya decidido, por precaución, congelar la cuenta de la CSMC.