La Seguridad del Estado detiene a la periodista Yunia Figueredo y la amenaza con impedir la operación de su hija

Hay al menos 22 episodios represivos contra la familia desde abril de 2025, de acuerdo con el Iclep

La Habana/La periodista independiente Yunia Figueredo denunció este lunes que ella y su esposo, el también comunicador Frank Correa, fueron detenidos por la mañana por agentes de la Seguridad del Estado y trasladados a Villa Marista, en La Habana, donde permanecieron varias horas separados. “Nos tuvieron hasta las 2:30 de la tarde, fue extremadamente horrible”, dijo a través de Facebook.

El arresto mantuvo a la pareja prácticamente todo el día fuera de casa. Figueredo señaló que lograron regresar a casa hasta las cinco de la tarde debido a las dificultades del transporte, mientras sus dos hijas, una universitaria y una menor de 14 años, permanecieron solas en su vivienda.

Sobre la detención, este martes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) detalló que Figueredo fue amenazada por una oficial de la Seguridad del Estado identificada como Hilda, durante el interrogatorio al que fue sometida. En él, los agentes aludieron a una intervención quirúrgica que necesita su hija menor: “Nunca se va a poder operar si continúas persistiendo en la contrarrevolución”. Además, también le dijo que estaría en riesgo la permanencia universitaria de la hija mayor de la pareja.

La periodista permaneció unas cinco horas y media bajo custodia policial, sin acceso al baño ni a beber agua. En tanto, su esposo denunció que estuvo encerrado más de dos horas en una celda y que también recibió amenazas de restricciones migratorias y presiones para abandonar el periodismo y salir del país.

Su esposo denunció que estuvo encerrado más de dos horas en una celda y que también recibió amenazas de restricciones migratorias

El Iclep remarcó que no es un hecho aislado, pues desde el año pasado hay “un patrón de amenazas, detenciones y hostigamiento contra la familia Correa-Figueredo, incluido un cerco domiciliario en septiembre que les impidió salir de su vivienda”, como lo sufrieron otros activistas y comunicadores, entre los que estuvieron Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, y su esposo, el periodista Reinaldo Escobar.

A inicios de septiembre, el Iclep solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al matrimonio y a sus dos hijas. De acuerdo con el instituto, hay al menos 22 episodios represivos contra la familia desde abril de 2025.

Quien también condenó el asedio de las autoridades contra la pareja fue el Observatorio de Género Alas Tensas. En particular alertó sobre “los menores, cuyo bienestar y protección deben garantizar las autoridades cubanas”.

La periodista también fue detenida en Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, luego de participar en uno de los cacerolazos

En marzo pasado, la periodista también fue detenida en Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, luego de participar en uno de los cacerolazos en la capital para protestar por los apagones.

En ese entonces, su esposo contó que el arresto ocurrió alrededor de las 17 horas, en medio de un operativo policial en el barrio. “La detención se produjo delante de sus hijas y en medio de un apagón”. Durante la captura, los agentes arrojaron al suelo el teléfono de la comunicadora.