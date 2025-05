Sin servicio numerosos móviles en Cuba por una “falla técnica” no identificada

La Habana/Una “falla técnica” ha dejado este miércoles sin internet y llamadas a numerosos usuarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa). En un breve comunicado hecho público por la prensa oficial, el monopolio estatal asegura que se encuentran “en proceso de diagnóstico para identificar las causas y restablecer el servicio en la mayor brevedad posible”.

Se han visto afectados, según el texto, los servicios de voz y datos de la red móvil de “algunas numeraciones”, lo cual ha motivado “el despliegue inmediato de equipos especializados” para una “pronta solución”.

La comunicación –nada profusa aunque insta a la población a mantenerse informada “a través de los canales oficiales de la entidad”– de inmediato ha sido respondida por la gente en redes sociales. “Será en el 90% de las numeración, porque no veo a casi nadie conectado y yo mismo estoy por wifi”, expresa un usuario en X, quien denuncia además: “Para colmo después uno no tiene a quién quejarse y eso podría traer un sinnúmero de situaciones desastrosas”.

“Perdido un día de la oferta pagada en dólares de internet ilimitado para animales nocturnos, y por supuesto nada de reclamos”

En la misma línea, lamenta otro: “Perdido un día de la oferta pagada en dólares de internet ilimitado para animales nocturnos, y por supuesto nada de reclamos”. Algunos más son más severos: “Si los barrigones dirigentes de este país no se embolsillaran el dinero del pueblo, no estuvieran pasando estas cosas con la conexión del país y el servicio eléctrico, conexión, del agua, etc, etc. Esto es culpa suya. Nosotros no queremos explicaciones, queremos soluciones”.

Tal y como acredita este diario, las fallas no van por barrios sino por números telefónicos, aunque en algunas zonas la afectación alcanza a decenas de personas. Así, en La Coronela, a primera hora de la mañana los vecinos se congregaban en la calle desconcertados. “Algo pasó”, era el comentario mayoritario. En la Redacción de 14ymedio, en Nuevo Vedado, no se fue la señal, al menos por el momento, cosa que no pueden decir muchos habitantes de otros municipios, como Guanabacoa.

Así las cosas, Etecsa recomendó también “no activar el modo avión”, un consejo sobre el que dio pocas explicaciones: “En esta ocasión, provoca más afectación a su servicio de datos móviles”.

Este martes, cuando el déficit eléctrico alcanzó casi los 1.500 megavatios, los servicios telefónicos, al igual que la señal televisiva, se vieron también afectados, aunque la entidad no emitió ningún comunicado.

La estatal encadena, en cualquier caso, problema tras problema. El pasado 3 de mayo, varios incidentes que las autoridades atribuyeron a “tres actos vandálicos” dejaron sin servicio al menos a 400 números de Marianao, en La Habana.

Según señalaba entonces Cubadebate, “un incendio intencional” en Minas y Campo Florido, en el municipio de Habana del Este, “causó el corte de un cable de fibra óptica". En la intersección de 120 y 49 de Marianao, además, “la quema deliberada de un gabinete telefónico” dejó sin servicio a cientos de usuarios y, en Centro Habana, entre San José y San Rafael, cerca del Hospital Hermanos Ameijeiras. El medio oficial informó sobre el “corte masivo de cables de 1.800 pares”.