La Habana/El opositor cubano José Daniel Ferrer, excarcelado el pasado 16 de enero tras pasar tres años y medio en prisión, se ha negado a comparecer ante un juez de ejecución en Santiago de Cuba este martes, luego de recibir la notificación ayer. “No hay que ser adivino para saber que se trata de amenazas de que voy a volver a prisión si no paro mi activismo político y social a favor de la libertad”, dijo en un audio el también líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), a cuya sede, su casa, llegaron dos policías a entregarle la citación.

Ferrer no tardó en publicar el papel en redes sociales junto a un texto que aseguraba: “No voy a ningún lado. Si la intención es amenazarme con volver a la prisión, pierden su tiempo”. Poco después abundó en su decisión en un mensaje de audio que llegó a 14ymedio: “Que se ahorren esas amenazas. No voy a asistir frente a ningún juez de ejecución, nunca he cometido delito alguno y cuantas veces me han encarcelado es por defender los derechos humanos”.

El opositor añadió: "Si me van a regresar a prisión, a esos antros de maldad y terror, donde mueren presos políticos, donde mueren presos comunes, donde la situación que vive la población penal en general es muy parecida a la de un campo de concentración, deben de tener muy presente que por el bienestar y la libertad de mi nación estoy dispuesto no solo a ir a prisión, sino también a dar la vida”.

La citación para acudir ante la Justicia no ha llegado solo a la puerta de la Unpacu. “Hoy todos los presos políticos excarcelados de Villa Clara fueron citados para los tribunales de los respectivos municipios donde residen, para comenzar con el acoso, chantaje y represión”, denunció en X el periodista y ex prisionero político Carlos Michael Morales.

Con el líder de la Unpacu se solidarizó además el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, del que es también presidente

Con el líder de la Unpacu se solidarizó además el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, del que es también presidente, al publicar en sus redes sociales un video en el que el opositor Manuel Cuesta Morúa advertía del acoso por parte del régimen a Ferrer. “Se quiere cometer una injusticia con una persona que debió ser liberada, no solo excarcelada”, refirió.

La publicación de Ferrer en redes sociales también fue compartida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE UU, que denunció que “la dictadura cubana vuelve a atacar y perseguir al valiente líder prodemocrático” después de que “el régimen hiciera un trato con la Iglesia católica para ‘liberar’ a los presos políticos”.

“No nos dejaremos engañar por sus juegos ni participaremos en ellos. El régimen ilegítimo es directamente responsable por su trato hacia Ferrer y hacia todos los presos políticos que continúa reteniendo injustamente”, añadió la Oficina en su publicación, que fue replicada poco después por la Embajada de Washington en la Isla.

Precisamente, Mike Hammer, el nuevo encargado de negocios de la Casa Blanca en La Habana, ha mantenido en los últimos días algunas reuniones con familiares de presos políticos cubanos y activistas, como la académica Alina Bárbara López.

Annia Zamora, la madre de Sissi Abascal, presa por manifestarse durante las protestas del 11 de julio de 2021, también recibió al representante en su vivienda. En conversación con 14ymedio, Zamora asegura que la visita de Hammer fue “muy agradable”. “Todo fluyó muy bien. Tiene mucho interés en conocer la situación de nuestros presos y sobre mi hija. La familia está muy agradecida por su preocupación, su interés y por visitarnos”, dijo.

Asimismo, explica que el encuentro ayudó a la familia de Abascal a sentir que no están solos y que hay “personas luchando por nuestros presos”.

Desde que las autoridades carcelarias comunicaron esto a Abascal, la semana pasada, su madre no ha sabido más noticia

Tanto Sissi Abascal como su compañera de prisión Sayli Navarro, al igual que ella Dama de Blanco e hija del opositor Félix Navarro, eran dos de los nombres que se esperaban dentro de la lista de excarcelados del régimen. Lejos de eso, el régimen se ha ensañado con ellas, obligándolas a permanecer en un "régimen severo" y negándoles incluso los beneficios penales a los que tienen derecho por considerarlas "presas negativas".

Desde que las autoridades carcelarias comunicaron esto a Abascal, la semana pasada, su madre no ha sabido más noticia. "De Sissi desde el jueves no sé nada. El lunes le tocaba llamada pero hubo apagón y fue imposible que se comunicara con nosotros”, cuenta Zamora, que aclara que “a Sissi le denegaron los 120 días de rebaja [de la pena] que les hacen todos los años. Le dijeron que en 2024 no tuvo ni un solo día de rebaja, fue cero”.

Sobre Navarro, la mujer explica que le fue negado su paso a un régimen de menor severidad por otros seis meses, cuando volverá a ser evaluada. “Ya a Sissi se lo habían negado en septiembre”, añade. En una entrevista previa con este diario, Zamora explicó que es la cuarta vez que las autoridades del penal rechazan el paso a un régimen menos severo. “Es preocupante la situación de mi hija y de todos los presos políticos. La represión es muy fuerte contra ellas”, lamentó entonces.

Según Zamora, las condiciones en las que se encuentran ambas opositoras en el penal La Bellotex, en Matanzas, siguen empeorando. “En la prisión están poniendo agua solo por las noches, la comida es poca y mal elaborada”, cuenta, y agrega: “Sissi y Sayli cuando llaman tienen a un oficial de alto rango controlando las llamadas”.