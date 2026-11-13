La subasta de humidores de Habanos registra su peor resultado en Macao

La recaudación se desploma pese a celebrarse en uno de los mercados estratégicos para los puros cubanos de lujo

Madrid/Pinchazo rotundo en la subasta de humidores de Habanos S.A., celebrada este viernes en Macao (China). Las cuatro piezas fueron vendidas por un total de 715.500 euros (6,2 millones de dólares hongkoneses), que irán a parar supuestamente al sistema de salud cubano, aunque las autoridades sanitarias nunca han proporcionado documentación que confirme la transferencia de esos fondos a la mejora de un hospital o a la compra de medicamentos.

La cantidad es ridícula si se compara con el importe alcanzado el pasado año en La Habana, cuando los siete humidores fueron adjudicados por 16,41 millones de euros, incluyendo el Cohiba Behike, que mantiene el récord histórico con 4,6.

La subasta se celebró esta noche, en el marco de una cena a la que asistieron unas 550 personas, y durante la que también se presentaba un nuevo producto, San Luis Rey Palatinos. En honor a este cigarro se había elaborado un humidor específico, con 250 puros San Luis Rey, y una vitola diseñada para las franquicias La Casa del Habano y Especialistas en Habanos. La pieza se vendió por 190.400 euros.

La crisis obligó al régimen a aplazar, hasta que las condiciones mejoraran, el evento, que se celebra desde 1999 con la venta benéfica incluida

Las otras tres estaban elaboradas para su subasta en Cuba, que debió haberse celebrado el pasado febrero en el marco del Festival del Habano. La crisis obligó al régimen a aplazar, hasta que las condiciones mejoraran, el evento, que se celebra desde 1999 con la venta benéfica incluida, pero en julio se anunció que no habría edición este 2026, por la imposibilidad de ofrecer “los más altos estándares de calidad y experiencia”.

Habanos S.A. decidió trasladar la subasta al mercado asiático, uno de los primeros para el producto, concretamente a Hong Kong, donde está la sede de la distribuidora Pacific Cigar Company. Sin embargo, la empresa y la organizadora de la gala, Madison Auction, optaron por realizarlo en Macao, por cuestiones de agenda. “Macao fue elegido porque es un mercado importante”, dijo el consejero delegado de la distribuidora en relación a esta antigua colonia portuguesa y capital mundial del juego desde su incorporación a China, en 1999.

Los resultados, precisamente en una plaza donde Habanos ha medrado como símbolo del lujo, han sido decepcionantes. El humidor más caro resultó ser el dedicado a los 30 años de Cuaba, diseñado en blanco, dorado y verde, con 300 cigarros. La pieza se vendió por 230.800, a años luz del récord de su antecesor.

Otro, que rinde homenaje al 60 aniversario de la marca Diplomáticos, creada en 1966, y tiene 160 cigarros con distintas vitolas de la marca, se quedó en 196.200 euros. Por último, el negro y dorado, para celebrar el 90 aniversario de Rafael González (1936), y con 190 cigarros se adjudicó por solo 98.100 euros.

En 2024, la pieza principal fue un humidor cilíndrico giratorio de Cohiba con 500 habanos firmado por Miguel Díaz-Canel, que se vendió por 4.900.000 dólares

Las cantidades, pese a lo elevado para cualquier ciudadano común, son muy menores, tanto en su conjunto como en las piezas individuales. En las más recientes ha recaudado cifras muy altas: 11,2 millones de dólares en 2023 y 17,8 millones de dólares en 2024, además de los 16,4 del pasado año.

En todas ellas el número de humidores vendidos era mayor, pero el cambio se nota particularmente en los precios por pieza. En 2023 se adjudicó una de Cohiba con 500 habanos junto a un reloj Audemars Piguet por 4.200.000 euros, además de otro de Partagás, por 2,6 millones de euros.

En 2024, la pieza principal fue un humidor cilíndrico giratorio de Cohiba con 500 habanos firmado por Miguel Díaz-Canel, que se vendió por 4.900.000 dólares.

El mal dato pone la puntilla a un annus horribilis para Habanos, asediada por los problemas derivados de la crisis transversal que sacude a Cuba y los empresariales y financieros que le ha supuesto su asociación con el magnate chinocamboyano Chen Zhi.

El millonario adquirió a finales de 2020 la división de puros de Imperial Tobacco, socia al 50% de la estatal cubana y, en su empeño por ganar prestigio entre la élite británica, reorientó el producto hacia el ultralujo asiático y duplicó sus tarifas. La estrategia ha supuesto una caída de las ventas en Europa, su mercado tradicional, en favor de puros de otros países vecinos.

El golpe se agravó tras el arresto de Chen en China y las graves acusaciones y sanciones impuestas por EE UU, Reino Unido y la UE. Para impedir que los ingresos del tabaco terminen en sus manos, gran parte de los mercados europeos han cortado vínculos con sus sociedades – entre ellas Simply Advanced Limited, con la que poseía cerca de un tercio de Habanos S.A.– o mantienen sus operaciones bajo estricta vigilancia, complicando aún más el panorama legal y comercial de la compañía.