Las 'mulas' sufren otro golpe con las nuevas restricciones de vuelos en Cuba

El comercio cubano apenas comenzaba a salir a flote cuando sufrió un nuevo golpe. La restricción en el número de vuelos que tomó el Gobierno de La Habana y comenzó a regir el 1 de enero ha sido una pésima noticia para las mulas que nutren las redes informales y para sus clientes.

"Pensábamos que el recorte de vuelos no iba a ser tan duro pero en Copa Airlines de los 20 semanales que estaban haciendo solo dejaron tres", lamenta Randy, un habanero de 43 años que logró viajar en diciembre, tras el reinicio de los vuelos regulares en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

"Salí, hice bastantes compras porque fui junto a mi esposa, pero los productos nos los volaron de las manos. La gente estaba como loca", explica a 14ymedio. Randy detalla que entre los productos traídos había "café, jabón, pasta dental, cuadritos concentrados de sopa, comino y orégano y productos para el cuidado del cabello".

Panamá es uno de los destinos más populares para los cubanos que hacen compras en el extranjero. En 2018, el gerente de la Zona Libre de Colón, Manuel Grimaldo, reconoció que más de 15.000 cubanos llegaban entonces anualmente y gastaban unos 100 millones de dólares. En vista del éxito, el Gobierno panameño habilitó una visa de cinco años y entradas múltiples para los residentes en la Isla.

"Ya tenía sacado otro boleto para ir a mediados de este mes, pero no sé cómo va a quedar ahora mi situación", lamenta. " En el sitio digital de la aerolínea me dicen que no pierdo el dinero y que puedo reprogramar mi vuelo hasta el 31 de diciembre de este año, pero mi urgencia era ir ahora porque dejé mercancía comprada allá y eran encargos de gente que ya me pagó".

Las ofertas de muchos productos que habían regresado a las páginas de clasificados con el restablecimiento de los vuelos están ahora agotados y los anunciantes se apresuran a advertir a los interesados que, hasta nuevo aviso o mientras no se normalicen los viajes, la situación seguirá igual.

Los ocho meses con el espacio aéreo cubano cerrado golpearon duramente a los comerciantes informales en 2020. Muchos de ellos tuvieron que reconvertirse en revendedores de productos comprados en las tiendas nacionales, coleros que ofrecían sus turnos para entrar a un mercado o mensajeros de algún negocio de comida a domicilio, usando para esto último las motos eléctricas importadas desde el extranjero.

La reapertura, que se inició el 15 de noviembre en La Habana, principal aeropuerto internacional del país, supuso un breve alivio para ellos. La subida en el número de casos de contagio de covid-19, buena parte de ellos importados, obligó a las autoridades a tomar decisiones pero, esta vez, optaron por no cancelar todos los vuelos comerciales como en abril pasado, sino por disminuir el flujo de viajeros desde los países que considera principales importadores del virus hacia la Isla.

"El Gobierno de Cuba informó que, ante la actual situación epidemiológica nacional, se reducirá la frecuencia de vuelos procedentes de ciertos países, entre estos Panamá. A partir del 1 de enero del 2021 el número de vuelos desde y hacia Panamá será reducido, en virtud de una decisión del Gobierno de Cuba. La frecuencia de vuelos se reanudará gradualmente cuando las autoridades de salud de Cuba lo determinen", advirtió la Embajada de Panamá en La Habana en su página de Facebook.

En el listado de los países a los que más afectan las reducciones en el número de vuelos están los destinos de compras más visitados por los cubanos: Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana. En cambio, no hay restricciones para otras naciones que han aparecido con frecuencia en las estadísticas de casos importados de covid-19 como Rusia. Reino Unido o Sudáfrica, países con una nueva cepa de covid-19 sobre los que hay fuertes restricciones internacionales, no las tienen en Cuba. El primero es uno de los principales emisores de turismo europeo a la Isla.

A algunas aerolíneas les ha ido peor, como a Air Century, que ha debido suspender todos los vuelos que realizaba cada martes entre Santo Domingo y La Habana de manera indefinida. "Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida fuera del control de la empresa, pueda causar en sus planes. Pasajeros afectados podrán reprogramar su fecha de vuelos", explicó la compañía, que dejó a disposición de los clientes varios números telefónicos.

"Mi hermana me compró el boleto desde allá para pasar juntos su cumpleaños y de paso traer algunas mercancías, pero lleva días llamando insistentemente a los números que dio Air Century y no hay manera de comunicar", cuenta a este diario Lisandra, una matancera que viaja hasta cinco veces al año a República Dominicana para traer productos. "Me quedé con la maleta hecha y sin esperanzas de viajar pronto".

Con el equipaje preparado también se han quedado los clientes de los 20 vuelos semanales que ha suspendido la compañía mexicana Viva Aerobús. "Los pasajeros que tengan boleto comprado en alguno de los vuelos suspendidos deben contactar a la agencia de viajes con la que realizaron su compra para ser reubicados en el vuelo y ruta más cercana con disponibilidad", detalló la compañía en su cuenta de Facebook.

La mexicana Viva Aerobús ha reducido sustancialmente sus vuelos pero mantiene la conexión entre La Habana y Cancún. El itinerario entre Cancún y Camagüey se hará solo los miércoles, entre Cancún y Holguín, los martes y, entre Ciudad de México y La Habana, los sábados.

"Ya tenía reservado el apartamento donde me iba a quedar y todo", explica un cubano proveedor de ropa y calzado que antes de la pandemia hacía hasta tres veces semanales el itinerario entre La Habana y Cancún para suministrar sus mercancías al mercado informal. "Ahora tendré que esperar, pero lo más duro es todas las ilusiones que me había hecho. Ir a las tiendas, comerme un pollo entero o un buen bistec de res sin hacer cola".

