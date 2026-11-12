Sustituido el intendente de un municipio de Ciego de Ávila por irregularidades en una cooperativa

Los delegados aprobaron la separación del cargo después de recibir un informe que atribuye a Ramírez Acosta tres irregularidades concretas.

Rafael A. Ramírez Acosta cometió fallas en el proceso de aprobación y constitución de El Fortín, además de arbitrariedades en la modificación de su objeto social

La Habana/La Asamblea Municipal del Poder Popular de Venezuela, en Ciego de Ávila, aprobó este miércoles la sustitución de su intendente, Rafael A. Ramírez Acosta, por errores relacionados con la gestión alimentaria y el funcionamiento de una cooperativa agropecuaria. La decisión, adoptada durante una sesión extraordinaria, se suma a una sucesión de salidas de altos funcionarios territoriales cubanos en apenas unos días.

Según informó el periódico oficial Invasor, los delegados aprobaron la separación del cargo después de recibir un informe que atribuye a Ramírez Acosta tres irregularidades concretas. La primera corresponde a errores en la constitución y el funcionamiento de la comisión municipal de Soberanía Alimentaria, encargada de coordinar políticas vinculadas con la producción y el abastecimiento de alimentos.

Los otros dos señalamientos afectan directamente a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) El Fortín: fallas en su proceso de aprobación y constitución, e irregularidades en la modificación de su objeto social. La información oficial no precisa cuáles fueron las disposiciones incumplidas, quiénes participaron en las decisiones cuestionadas ni qué consecuencias tuvieron para la entidad.

El breve texto tampoco aclara si las irregularidades dieron lugar a una investigación administrativa o penal, o si otros funcionarios y directivos de la cooperativa están siendo examinados. La nota presenta la sustitución como una decisión de la Asamblea Municipal, sin anunciar sanciones adicionales.

La nota presenta la sustitución como una decisión de la Asamblea Municipal, sin anunciar sanciones adicionales

La referencia a El Fortín introduce un elemento especialmente sensible en esta sustitución, ya que apunta directamente al control de las estructuras agropecuarias y las facultades de las autoridades locales para autorizar su funcionamiento. Las cooperativas de crédito y servicios agrupan a productores individuales y constituyen una de las formas organizativas de la agricultura cubana. Una modificación de su objeto social puede cambiar significativamente las actividades económicas que tienen autorizadas.

Sin embargo, el comunicado no identifica qué actividades pretendía incorporar o modificar El Fortín, aunque con anterioridad, en la prensa local se mencionó que la entidad producía conservas a partir de productos agrícolas. Tampoco se ha ofrecido información sobre sus integrantes o sus relaciones comerciales, de modo que no es posible determinar el alcance económico de las irregularidades señaladas.

La destitución coincide con otras dos salidas de autoridades provinciales. El martes, Miguel Díaz-Canel aceptó la renuncia del gobernador de Camagüey, Jorge Enrique Sutil Sarabia, quien, según el comunicado oficial, reconoció errores incompatibles con su responsabilidad. Con anterioridad, el periodista independiente José Luis Tan Estrada había denunciado presuntas irregularidades relacionadas con asignaciones de combustible, contratos con mipymes y recursos de empresas estatales.

Un día después se conoció la renuncia de Yelenys Tornet Menéndez, gobernadora de Las Tunas. En este caso, las autoridades alegaron "limitaciones familiares y personales" que le impedían continuar. Su sustituta provisional será la vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez.

Los tres movimientos coinciden, además, con una gira del primer ministro Manuel Marrero Cruz por varias provincias para evaluar las llamadas Transformaciones Económicas y Sociales. El recorrido comenzó en Camagüey y continuó por Granma y Las Tunas. En sus intervenciones, Marrero ha insistido en aumentar el protagonismo de los municipios y superar las trabas que dificultan la aplicación de las medidas económicas.