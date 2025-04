El Tángana, trinchera de los inconformes con el reparto de la escasa gasolina en Cuba

La Habana/“Ticket se creó para malversar y delinquir, apoyados por una corporación dirigida por militares, pero el Partido y el poder popular tiene una mayor jerarquía, por favor acaben de quitarla”. Esta contundente opinión, referida a la nueva aplicación usada para organizar la venta de combustible en La Habana por parte de Cimex, del conglomerado Gaesa y gestora de los Cupet, no se lanzó de manera clandestina o anónima en redes sociales.

Es uno de los miles de comentarios que acumula este jueves el grupo de Telegram que fue creado para coordinar las filas en el servicentro Tángana. Pedro Garcés, uno de sus administradores lo puso la semana pasada, abiertamente, “a disposición de sus 39.628 miembros, en función de intereses comunes, siempre manteniendo el respeto debido”.

Un día antes, el domingo 6 de abril, luego de unos días de un confuso sistema de organización “mixto” –por Ticket y por Telegram a la vez– y sin mediar mayor explicación, Garcés, que coordinaba también los otros servicentros de El Vedado y el grupo social Gente de Barrio, informaba de que su tarea al frente del Tángana, situado en Malecón y calle 15, y de la gasolinera de 17 y L terminaba definitivamente.

"Ticket se creó para malversar y delinquir, apoyados por una corporación dirigida por militares"

“Fueron meses de intensa labor”, expresaba el funcionario, quien agradecía a su “grupo de trabajo comunitario” por acompañarlo “en esta y otras ‘locuras’ en función de nuestra gente”, que, aseveraba, “fueron, son y serán los verdaderos protagonistas”. Y concluía su mensaje: “Recuerden siempre que el mayor estímulo es servir a los demás. Felicidades, hermanos, y descansen un poquito, que lo merecen, aunque saben que nuevas tareas nos esperan para seguir empujando el país. ¡Venceremos!”.

En las horas siguientes, centenares de participantes confundidos seguían dejando su nombre y número de placa, para anotarse en las listas de espera para cargar combustible, como antes. Automáticamente, eran bloqueados, a la vez que se les repetía: “Recuerden que no hay más listado, no sé por qué se anotan, por favor lean”.

Los que sí entendieron a la primera, dejaron su libre parecer sobre el funcionamiento de la plataforma, que desde el mismo instante en que se anunció que se habilitaría para los Cupet de la capital levantó todo tipo de suspicacias. Unos pocos elogiaban el nuevo sistema (“Excelente opción la de Ticket. Con Telegram era muy difícil para los que trabajamos y hacemos guardia”), pero la abrumadora mayoría se mostraba en contra.

Los había incluso que se burlaban de los que ponderaban la aplicación. Así, quien respondía: “Este está grave, una camilla por favor” al que expuso: “Ticket es la mejor aplicación que hay para poder abastecer combustible, se acabaron los culeros y el favoritismo”.

"La mejor opción eran las listas. Había más posibilidades para todos"

Muchos se expresaban de manera sobria, diciendo simplemente que les gustaba más la organización a través de los grupos de Telegram (del estilo “La plataforma del Ticket no funciona, mejor como estaba Telegram”), otros argumentaban las dificultades para los clientes de edad (por ejemplo: “Para las personas mayores que no saben mucho de tecnología es muy engorroso y nos cuesta trabajo, ojalá tuvieran eso en cuenta”).

Sin embargo, los había que iban más allá en sus críticas. “Hay que pagar una aplicación para echar gasolina, qué locura”, escribía uno, refiriéndose a la suscripción que exige Ticket (en tres modalidades: de 14 días, por 12 pesos; de 28 días, por 20, y de tres meses, por 50, que se pueden pagar por EnZona o Transfermóvil). En la misma línea, otro estimaba: “La mejor opción eran las listas. Había más posibilidades para todos. Pero claro, como no tenían cómo cobrarte y esta aplicación se paga, ya ustedes saben”.

"Más gasolina no va a haber, pero al menos que organicen un horario para los turnos", piden los clientes. / 14ymedio

No faltaban los encomios a la labor de Pedro Garcés y su equipo. “Para Pedro y su grupo, muy agradecido por su trabajo desinteresado. Es alentador ver qué todavía existen personas con las características mostradas”, refería uno. “Me siento muy identificado con toda la excelente actividad de los directivos del Cupet Tángana, hacen falta muchos Pedros y sus asistentes en Cuba”, apuntaba otro.

A la altura del martes 8, cuando ya se acumulaban cientos de comentarios, el propio Garcés volvía a poner un anuncio: “Atendiendo a sus preocupaciones, opiniones y quejas, nos comunicamos con la corporación Cimex y le transmitimos algunas de ellas. Ellos han designado a un grupo de compañeros para que conozcan a través del grupo las inquietudes que ustedes vayan manifestando, no será interactivo”.

"El que inventó la aplicación Ticket seguro le llevan la gasolina por tanque a la puerta de su casa"

Tras explicar que les solicitaron “hacerles llegar sus canales oficiales para que ustedes les transmitan consideraciones y propuestas”, marcó como fijo los teléfonos y datos de contacto de Cimex. Y pedía: “Les suplico que sea con el mayor de los respetos. La intención siempre será la de responder a sus peticiones”.

Que quedara claro que había ojos gubernamentales vigilando el hilo no mermó el debate. “El que inventó la aplicación Ticket seguro le llevan la gasolina por tanque a la puerta de su casa, ese no pasa trabajo ni con la aplicación ni con la cola”, expresaba uno. Otro le contestaba: “Ellos tienen sus garajes siempre con gasolina”.

Alguien afirmaba que el establecimiento de la aplicación no era “un fenómeno no previsto”, y esgrimía: “El objetivo se está cumpliendo, que es racionar la gasolina. Más gasolina no va a haber, pero al menos que organicen un horario para los turnos para no tener que pasar horas de cola, Telegram lo lograba”. Alguno más era pragmático: “Ni Telegram, ni Ticket, que no falte la gasolina es lo que hace falta”.

El anuncio de la puesta en marcha de Ticket para comprar combustible creó tal incertidumbre, que incluso Humberto López tuvo que emitir un programa especial para explicar su funcionamiento. La aplicación, desarrollada por Xetid (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa), ya había sido empleada, sin éxito, a finales de 2022, para intentar combatir a coleros y revendedores.

El grupo del Tángana evidencia una grieta entre facciones del oficialismo: Cimex pretende imponer Ticket y desplazar a los esforzados funcionarios comunitarios –como Pedro Garcés, Haiffa González o Esther Lilian Pérez Trujillo– que han coordinado las filas a través de Telegram.

Hace dos semanas, Garcés denunciaba algo a lo que no ha vuelto a hacer referencia: que en el Cupet del Riviera se habían observado “irregularidades” y que la Contrainteligencia Militar lo estaba hostigando. “Tristemente es lo que está proliferando hace mucho tiempo en mi país y esos mismos violadores que lucran con lo que no es de ellos (porque hasta donde sé, Cimex aún no es privado), se sienten por encima de leyes y cargos y así se lo permiten. ¿Hasta cuándo hay que aguantar tanta falta de respeto e incomunicación?”, clamaba.

A pesar de todas las críticas, Ticket sigue extendiéndose

A pesar de todas las críticas, Ticket sigue extendiéndose. Desde este martes 15 de abril, funciona en el Cupet de Vento y Santa Catalina, en el municipio de Cerro; el de Porvenir y Bouza, en Diez de Octubre; Alamar, en Habana del Este, y Los Paraguas, en Guanabacoa.

Esta última gasolinera, una de las que coordinaba Esther Lilian Pérez Trujillo, junto a la de Corral Falso.

La semana pasada entró en vigor para dos servicentros del municipio de Diez de Octubre –Alameda y Lagueruela–, y otros dos de Arroyo Naranjo: La Lira y Managua. Con ellos, suman 23 las gasolineras que coordinan su venta a través de la plataforma: además de las mencionadas, la de 23 y 24, Acapulco y G y 25, en Plaza de la Revolución; 5 y 112, Almendares, El Mar, Coyula, Tropicana, El Eficiente y Sierra, en Playa; Pequeño Gigante y Almendares, en Boyeros, e Infanta y San Rafael, en Centro Habana.

Según las declaraciones de Cimex publicadas por la prensa local, el objetivo es llegar a 42 de aquí a junio.

En las últimas horas el tono de los comentarios ha ido bajando. Ninguno pone ya su placa. Los usuarios intentan hacerse con Ticket, preguntando detalles técnicos, elogiando incluso haber podido echar gasolina en este o en aquel Cupet. Quizá dan por perdido que arriba se escuche la voz del pueblo. Quizá temen, justamente, eso mismo. No en vano, uno de ellos advertía el pasado jueves, mentando al vocero López: “Tengan cuidado con lo que escriben, que Humbertito está acabando”.