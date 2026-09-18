“Trajeron de sus casas la poca agua que tenían”: los vecinos salvaron del fuego la iglesia de San Judas Tadeo

Cuando se desató el incendio, los residentes “tuvieron que romper una puerta lateral para poder entrar y apagar el fuego”.

Los bomberos fueron avisados, pero se encontraban apagando otro incendio y no pudieron llegar a tiempo

La Habana/El cierre de varios puntos de recogida de basura en Centro Habana convirtió los alrededores de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Judas Tadeo en un enorme vertedero. “Ya casi todo Centro Habana depositaba en este punto los desechos”, aseguró a 14ymedio el escolapio Ernesto Cuba, al explicar cómo la montaña de desperdicios que rodeaba el templo terminó ardiendo el pasado 10 de septiembre y el fuego devoró una de sus puertas laterales.

El religioso atribuyó también parte del deterioro a la forma en que la Empresa de Servicios Comunales retiraba los desperdicios. Con la excavadora, afirmó, “fueron rompiendo lo que sería la acera, las paredes, la propia entrada lateral”, hasta llegar a los cimientos de la iglesia en la barriada de Los Sitios.

Cuando se desató el incendio, los residentes “tuvieron que romper una puerta lateral para poder entrar y apagar el fuego”. Los bomberos habían sido avisados, pero, según le explicaron a Ernesto Cuba, se encontraban apagando otro siniestro y no pudieron llegar a tiempo.

“Ya casi todo Centro Habana depositaba en este punto los desechos”. / 14ymedio

“Gracias a esos vecinos que trajeron de sus casas la poca agua que tenían, porque la situación del agua también es algo que afecta a los que viven ahí”, declaró Cuba.

El enorme basurero ha desaparecido ahora de las inmediaciones de la parroquia. “De momento ya hemos trasladado el punto de los desechos”, explicó Cuba. El lugar se mantiene vigilado para impedir que la situación se repita, mientras los nuevos puntos de vertido se ubican cerca de las avenidas para facilitar el acceso de los camiones.

Los vecinos salvaron del fuego la iglesia de San Judas Tadeo

La medida aleja, sin embargo, los desperdicios de unas viviendas para acercarlos a otras. El religioso explicó que las familias están recurriendo a personas que recogen los desechos de las cuadras, “como un tipo de barrendero a domicilio”.

En junio, la basura ya había desatado en Centro Habana una verdadera “guerra de las esquinas”. Los vecinos cansados de convivir con montañas de desperdicios limpiaban sus cuadras, colocaban carteles e incluso contrataban custodios para impedir que otros volvieran a arrojar desechos. En San Martín y Escobar, los avisos mandaban a llevar la basura a Lealtad y Dragones, donde el vertedero ocupaba prácticamente una cuadra y llegaba hasta los dos metros de altura.

Los residentes “tuvieron que romper una puerta lateral para poder entrar y apagar el fuego”. / 14ymedio

La misma escena se repitió este septiembre: mientras la esquina de San Martín y Galiano permanecía limpia bajo la amenaza de multas de hasta 60.000 pesos, en Reina y Escobar seguía aumentando la acumulación de residuos.

Para la iglesia de San Nicolás de Bari y San Judas Tadeo, el problema no es nuevo. Ya en octubre de 2024, nueve contenedores rebosados y una loma de basura ocupaban la acera, tapaban parte de la fachada y obligaban a los fieles a abrirse paso entre bolsas y cartones para entrar al templo.

Tras el incendio, los escolapios y las autoridades municipales han comenzado a trabajar en medidas para proteger el entorno del templo. Entre ellas se estudia levantar un muro perimetral, aunque la propuesta todavía no se ha concretado. “Dios quiera que las cosas sigan fluyendo así entre el diálogo y que permita que sea una solución definitiva”, dijo Cuba.

“Gracias a esos vecinos que trajeron de sus casas la poca agua que tenían, porque la situación del agua también es algo que afecta a los que viven ahí”. / 14ymedio

El de San Nicolás de Bari y San Judas Tadeo no es el único incendio reciente en un inmueble de los escolapios en La Habana. En marzo ardió parte del antiguo claustro y colegio de la orden en Guanabacoa, anexo a la parroquia de los Escolapios. El fuego afectó una zona del edificio, pero no alcanzó ni el templo ni la casa donde viven actualmente los religiosos.

Ese mismo conjunto fue confiscado por el régimen cubano en 1961 y durante décadas tuvo otros usos. Más recientemente quedó en manos de Educación Municipal, a la que los escolapios responsabilizan por haber abandonado el inmueble.

En mayo, los religiosos mostraron a 14ymedio el deterioro provocado por años de abandono, saqueos e intrusiones y explicaron que quieren recuperar el edificio para restaurarlo y destinarlo a proyectos sociales y comunitarios. Ernesto Cuba resumió la preocupación de la orden por ambos espacios: “Lo que estamos preservando es la historia, lo que estamos preservando es la devoción popular del pueblo, lo que estamos preservando es el patrimonio religioso”.