La transnacional Trafigura suspende los envíos de zinc cubano por temor a las sanciones de EE UU

La mina Castellanos es un proyecto con una capacidad de producción anual de 100.000 toneladas de concentrado de zinc

China es el único cliente de este metal extraído en Minas de Matahambre, en Pinar del Río

La Habana/El Grupo Trafigura, una de las comercializadoras de materias primas más grandes del mundo, comunicó a algunos de sus clientes que ya no les enviará cargamentos de concentrados de zinc semiprocesado de Cuba. La decisión de suspender los envíos procedentes del yacimiento Castellanos en Minas de Matahambre, Pinar del Río, se debe a la “creciente presión de Estados Unidos” sobre la Isla “mediante sanciones y un bloqueo económico que está estrangulando el suministro de combustible”, informó Bloomberg este martes.

Según fuentes anónimas citadas por la agencia, la firma transnacional holandesa –con sede en Singapur– que participa en la Empresa Minera del Caribe SA (Emincar), con la estatal cubana Geominera, informó a algunas plantas de fundición en China que sustituirá dichos cargamentos por otras fuentes de materia prima.

“Trafigura adquiere concentrados de diversas fuentes y continúa abasteciendo a sus clientes cumpliendo las sanciones que le son aplicables”, declaró un portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg. Hasta el momento, dijo la agencia, la mina no ha sido objeto de sanciones directas por parte de Estados Unidos, que desde principios de mayo ha ampliado las penalidades vigentes contra el régimen, incluyendo el entorno familiar de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

Las plantas de fundición chinas podrían enfrentar problemas debido a que ya viven “una escasez histórica de materia prima”

La mina en Pinar del Río tiene una capacidad de producción anual de 100.000 toneladas de concentrado de zinc y 50.000 toneladas de concentrado de plomo, que normalmente se destinaban en su totalidad a China. Aunque Bloomberg prevé “un impacto menor en el mercado” con esta decisión, señala que las plantas de fundición chinas podrían enfrentar problemas debido a que ya viven “una escasez histórica de materia prima debido a las interrupciones en el suministro iraní y ruso”.

La cotización del zinc, considerado “una piedra angular” en diversas industrias debido a sus propiedades anticorrosivas, “ha repuntado cerca de un 13% en la Bolsa de Metales de Londres este año. La semana pasada, los precios alcanzaron su nivel más alto en casi cuatro años, antes de moderar parte de las ganancias. El lunes, el mineral que se utiliza ampliamente en los sectores de la construcción y la automoción debido a su capacidad para proteger el acero y prolongar su vida útil, se mantuvo prácticamente sin cambios en 3.537 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres”, de acuerdo con Bloomberg.

Según la agencia de precios Fastmarkets, los costes de fundición de concentrados de zinc cayeron a un mínimo histórico a finales de mayo, lo que indica una creciente competencia por la materia prima.

Los costes de fundición de concentrados de zinc cayeron a un mínimo histórico a finales de mayo

Trafigura Group, que trabaja con Estados Unidos para el transporte de crudo venezolano, se suma a las empresas extranjeras, como cadenas hoteleras, que han suspendido total o parcialmente sus operaciones en Cuba, luego de que Washington reforzara las medidas contra el conglomerado militar Gaesa, que controla los sectores más importantes de la economía de la Isla.

“Durante décadas, las corporaciones extranjeras asumieron los riesgos de operar en Cuba, buscando afianzarse en los sectores turístico y minero de la Isla a pesar del prolongado embargo estadounidense. Representaban uno de los últimos vestigios de la inversión extranjera en una economía dominada por el Estado”, señala un reportaje de The Wall Street Journal publicado el pasado sábado, en el que remarca que “las empresas internacionales están abandonando Cuba”, lo que supone “un punto de inflexión” para el país.