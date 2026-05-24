Trasladan a 'Spiderman' a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana

Se reportan más de 23 detenciones en Holguín en la persecución policial tras las manifestaciones en Antilla

Madrid/El deportista y preso político Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spiderman, fue trasladado esta semana a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, tras pasar casi un mes recluido en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.

La madre del deportista, Lourdes Gutiérrez, declaró a Martí Noticias que su hijo logró llamarla este sábado desde el penal, aunque no pudo explicarle por qué fue trasladado ni cuáles son exactamente los cargos que enfrenta. “A mí nadie me informó del cambio de lugar”, denuncia la madre. También señaló que las autoridades no le han devuelto las pertenencias que el atleta tenía a su llegada a Villa Marista.

Martín Gutiérrez fue detenido el 24 de abril después de permanecer nueve días protestando pacíficamente desde el balcón de su vivienda en Marianao, y fue acusado de “desorden público”. La familia rechaza la imputación: “Por expresar lo que sentía en su casa eso no es desorden público. Él no tenía coro, estaba solo”, dijo su madre a Martí Noticias.

En una carta manuscrita enviada desde Villa Marista y difundida por la organización jurista independiente Cubalex, el deportista denunció haber sido golpeado por alrededor de diez oficiales durante su arresto, permanecer 24 horas sin atención médica y perder unas 25 libras por las malas condiciones de alimentación en el centro de detención.

El deportista denunció haber sido golpeado por diez oficiales durante su arresto, permanecer 24 horas sin atención médica y perder 25 libras por la mala alimentación

La Seguridad del Estado intentó presentar como excusa de su detención que Martín Gutiérrez era una persona con problemas psiquiátricos, algo descartado posteriormente por un examen médico, tras lo cual su abogado solicitó un cambio de medida cautelar. En su carta manuscrita enviada desde el penal, el deportista solicitó a la fiscalía que aceptaran esta petición de la defensa a cambio de la promesa de no manifestarse más contra el Gobierno cubano.

El traslado ha tenido lugar mientras se incrementan las denuncias por la oleada represiva en Cuba, en paralelo a las protestas por los prolongados apagones y la tensión de las presiones de Washington contra el régimen cubano.

El pasado 19 de mayo se reportaron protestas en Antilla, Holguín, detonadas por apagones de más de 20 horas diarias, falta de agua y escasez de alimentos. Desde entonces, vecinos y activistas denuncian un amplio operativo represivo en el municipio, con presencia policial y militar reforzada, arrestos arbitrarios y allanamientos nocturnos.

La activista Yamilka Mora permanece detenida en Holguín después de haber expresado apoyo a los manifestantes de Antilla, según denunció en Facebook Marthadela Tamayo. “Yamilka no ha cometido ningún delito, solo alzó su voz”, escribió en la publicación.

Vecinos y activistas denuncian un amplio operativo represivo en el municipio, con presencia policial y militar reforzada, arrestos arbitrarios y allanamientos nocturnos

Un día después de la detención de Mora, el activista e influencer Norge Ernesto Díaz Blak, –conocido como Noly Blak en redes sociales–, fue citado a interrogatorio en la Primera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Holguín, conocida como “El Anillo”. En una transmisión en Facebook, Blak afirmó que recibió una “carta de advertencia” por exigir públicamente la liberación de Mora y aseguró que los agentes le hablaron de posibles delitos relacionados con “incitación al odio” o “alteración del orden”.

La situación represiva desató una persecución contra el activista Israel Espinosa Thope, actualmente detenido, después de entregarse voluntariamente a la Policía por temor a represalias contra su familia. Su madre, Yaquelín Thope Infante, había sido arrestada previamente y hasta ahora, sus familiares aseguran desconocer su paradero.

El padre de Espinosa Tope, residente en EE UU, declaró a Diario de Cuba: “Mi hijo no participó en la marcha y ha sido perseguido por toda la policía, con armas”. Según explicó, Israel optó por entregarse voluntariamente ante el temor de que las autoridades tomaran represalias contra su familia.

Otros testimonios enviados al mismo diario describen operativos violentos en viviendas familiares, amenazas con armas de fuego y detenciones de allegados como mecanismo de presión policial en el municipio holguinero. Residentes de Antilla estiman en al menos 23 las personas arrestadas tras las protestas.

El observatorio independiente Alas Tensas ha hecho un llamado de alerta sobre la situación de Dayana Muir, hermana del adolescente preso político Jonathan Muir

Las denuncias de Holguín coinciden con reportes de inconformidad social en otras provincias como Santiago de Cuba, La Habana y Ciego de Ávila, donde en las últimas semanas se han registrado protestas vinculadas a los apagones, el deterioro del transporte y la escasez de alimentos.

Por otra parte, el observatorio independiente Alas Tensas ha hecho un llamado de alerta sobre la situación de Dayana Muir, hermana del preso político Jonathan Muir, adolescente de 16 años encarcelado tras participar en las protestas de Morón del pasado marzo. La organización señala que la joven recibió “amenazas contra su vida por parte de su ex pareja”, y alerta sobre el riesgo adicional que enfrenta Dayana debido a la posible filtración de información personal a la Seguridad del Estado, después de que el hombre conservara en su poder el teléfono móvil de la joven.

Los maltratos y malas condiciones de reclusión de los presos políticos dentro del sistema penitenciario cubano han sido ampliamente denunciadas

Los maltratos y malas condiciones de reclusión de los presos políticos dentro del sistema penitenciario cubano han sido ampliamente denunciadas. Este sábado, Martí Noticias alertó sobre el estado de salud del preso político Kevin Damián Frómeta Castro, de 24 años, quien espera desde hace días ser trasladado desde la prisión 1580 de San Miguel del Padrón al Hospital Calixto García para una cirugía urgente por una infección en el pecho.

Su madre, Caridad Castro, denunció que el joven fue devuelto prematuramente desde el Hospital Nacional de Internos, dentro del Combinado del Este, antes de completar su recuperación, lo que habría agravado su estado. “Los días siguen pasando”, alertó, mientras espera autorización para el traslado a un hospital con capacidad quirúrgica.

Al día de hoy, la ONG Prisoners Defenders reporta 1.260 presos políticos en la Isla.