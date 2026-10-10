“¡Trump, intervención militar ya!”, un nuevo cartel en el cementerio de Mayabe, en Holguín

No es la primera vez que en el muro del cementerio de Mayabe aparecen carteles contra el régimen cubano

En junio de 2025, más de veinte pintadas en el mismo muro provocaron un gran despliegue policial

Holguín/Un nuevo cartel apareció este sábado en el muro del cementerio de Mayabe, en Holguín, esta vez con un mensaje dirigido al presidente estadounidense: “¡Trump, intervención militar ya!”, escrito con grandes letras azules sobre la tapia blanca que bordea la avenida de los Internacionalistas, según constató 14ymedio en el lugar. La pintada está firmada con las siglas CLH, correspondientes a los Comandos Libres de Holguín.

“El cartel es fresquecito porque no ha llegado aún la Seguridad del Estado”, aseguró un vecino de la zona. Junto a la tapia se estacionó un vehículo de una empresa estatal y uno de sus ocupantes intentó raspar la frase pero sin éxito.

Junto a la tapia se estacionó un vehículo de una empresa estatal y uno de sus ocupantes intentó raspar la frase pero sin éxito

No se conoce a qué hora fue pintado el letrero pero es frecuente que este tipo de carteles contestatarios se realicen en la noche o en la madrugada, durante las horas de mayor oscuridad.

Los conocidos como Comandos Libres de Holguín es un grupo clandestino al que al menos desde septiembre de 2026 se le han atribuido varios carteles contra el régimen en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza de los Chinos, las inmediaciones del Hospital Lenin, el Gobierno provincial y las terminales de ómnibus.

No es la primera vez que ese muro se convierte en escenario de una protesta contra el régimen. El 12 de junio de 2025, cuando aparecieron más de veinte carteles antigubernamentales a lo largo de unos 200 metros de la tapia. “Patria y Vida”, “Díaz-Canel singao”, “Libertad para el Pueblo” y “Abajo la dictadura” figuraban entre las consignas, trazadas entonces con pintura negra.

No es la primera vez que ese muro se convierte en escenario de una protesta contra el régimen

La reacción de las autoridades fue entonces mucho más aparatosa que la observada este sábado hasta el momento. Agentes del Ministerio del Interior vigilaron el cementerio y sus alrededores mientras se raspaban las letras, incluso con machetes. También llevaron un camión cisterna cargado de cal para cubrir los mensajes. Un conductor de triciclo eléctrico que pasaba por el lugar contó entonces a 14ymedio que había sentido miedo de ser detenido por la Policía.

El pasado septiembre, la fachada del Teatro de la Universidad Central de Las Villas, en Santa Clara, amaneció con un enorme “Abajo Canel”. Las autoridades cubrieron la pintada con banderas de Cuba y del Movimiento 26 de Julio, mientras la Seguridad del Estado intentaba identificar a los autores.

La represión de este tipo de acciones también ha llegado a los tribunales. El profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso fue condenado a diez años de prisión en Sancti Spíritus por varias pintadas contra el régimen, entre ellas “Abajo Díaz-Canel” y “Patria y Vida”.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 42 grafitis contra el régimen en febrero de 2026 y otros 70 en marzo, aparecidos en muros, paredes, vallas y calles de distintos puntos de Cuba.