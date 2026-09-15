"Abajo Canel", en letras gigantes en la Universidad Central de Las Villas

Mientras la Seguridad del Estado desplegaba sus agentes en el campus, la pintada fue cubierta con banderas de Cuba y del 26 de Julio

La Habana/Un enorme cartel con la frase “Abajo Canel” apareció en la fachada del Teatro Universitario de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), en Santa Clara, “en la noche del domingo 13 o la madrugada del lunes 14”, según publicó en redes sociales el periodista Carlos Alejandro Rodríguez Martínez. Fuentes de la propia universidad confirmaron a 14ymedio la autenticidad de la pintada.

Las autoridades ocultaron después las grandes letras con una bandera cubana y dos del 26 de Julio. “La orden fue taparlo de inmediato”, aseguró este martes el perfil de Facebook Guapo y Fajao, que señaló que la DTI (Dirección Técnica de Investigaciones) “se apareció con perros, buscando rastros, tratando de identificar quién o quiénes se atrevieron”. El perfil afirmó que “la Seguridad del Estado se mantiene en el lugar, vigilando, intimidando, marcando territorio”, y publicó una foto de las conocidas motocicletas de la policía política cubana.

La aparición de la pintada coincidió con el inicio, este lunes, del curso 2026-2027 en la UCLV, después de varios meses sin clases presenciales debido a la crisis energética. Los primeros en regresar a la institución fueron los estudiantes de nuevo ingreso, dentro de un calendario escalonado que prevé la incorporación posterior del resto del alumnado.

La aparición de la pintada coincidió con el inicio, este lunes, del curso 2026-2027 en la UCLV, después de varios meses sin clases presenciales debido a la crisis energética

El episodio ocurre también a poco más de un año de que la universidad se convirtiera en uno de los focos de las protestas universitarias contra el tarifazo de Etecsa. Sus estudiantes se sumaron entonces al paro académico iniciado en la Universidad de La Habana y denunciaron censura, vigilancia y presiones de las autoridades. Durante aquellas jornadas, alumnos de distintas facultades reclamaron que se restablecieran las condiciones de acceso a internet anteriores a la subida de precios y cuestionaron públicamente la respuesta de las organizaciones oficiales estudiantiles.

El conflicto llegó a tal punto que la dirección de la UCLV celebró encuentros con los alumnos para intentar contener el malestar. El movimiento surgido por las tarifas de Etecsa trascendió además la demanda inicial sobre el acceso a internet y abrió un inusual espacio de discusión sobre el derecho de los universitarios a protestar y expresarse sin represalias.

Los carteles contra el régimen también han irrumpido en varios centros universitarios, recuperando una tradición de lucha previa a 1959. En marzo de 2023 apareció un “No al PCC” en la fachada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y, semanas después, otro enorme “No al PCC” a la entrada del Estadio Universitario. Este último fue cubierto rápidamente con pintura negra mientras agentes uniformados y de civil vigilaban la zona.

La DTI “se apareció con perros, buscando rastros, tratando de identificar quién o quiénes se atrevieron”. / Facebook

En 2019, la Universidad de Camagüey fue escenario de un episodio similar. En la Facultad de Construcciones aparecieron varios letreros con la frase “Abajo Díaz-Canel”. El caso derivó en interrogatorios a estudiantes por parte de la Seguridad del Estado y en la expulsión de Jorge Enrique Cruz Batista, entonces estudiante de tercer año de Arquitectura, señalado por las autoridades por su presunta participación en los hechos.

Más recientemente, el profesor Ariel Manuel Martín Barroso, docente de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, fue condenado a diez años de prisión por varias pintadas contra el régimen. Impartía clases en áreas como Contabilidad, Informática e Ingeniería Industrial y era además miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior.

La primera pintada recogida en su sentencia fue realizada el 17 de octubre de 2024 en un pasillo de la propia universidad. Entre los mensajes que se le atribuyeron figuraban “Abajo Díaz-Canel” y “Patria y Vida”.

Fuera de los recintos universitarios cubanos, los carteles anticastristas han proliferado especialmente después de las protestas del 11 de julio de 2021. Entre los numerosos casos está el enorme “Abajo Canel singao” que movilizó a policías, militares y agentes de civil en el barrio de Santos Suárez, La Habana, y los más de veinte mensajes que aparecieron en junio de 2025 en el cementerio de Mayabe, en Holguín.

En este último caso, las consignas aparecieron en muros y otras superficies del camposanto. Las autoridades desplegaron agentes en el lugar y llevaron un camión cisterna para eliminar los mensajes.

En febrero de este año, el Observatorio Cubano de Conflictos registró un récord de 42 grafitis contra el régimen en distintos puntos de la Isla. La cifra fue superada con creces en marzo, que contabilizó 70 pintadas aparecidas en muros, paredes, vallas y calles de todo el país.