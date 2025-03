Trump revoca el 'parole' a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a partir del 24 de abril

La Habana/El Gobierno de Donald Trump puso fecha para revocar el estatus temporal de protección conocido como parole humanitario que fue implementado en la pasada Administración y benefició a más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Será el próximo 24 de abril cuando entre envigor la resolución que está firmada por el Departamento de Seguridad Nacional y fue dada a conocer de manera oficial finalmente este viernes.

La norma indica que las personas que tienen parole humanitario y no cuenten con una base legal para permanecer en EE UU tras la finalización del permiso, deben salir del país antes de la fecha en que concluye su parole.

El programa de parole humanitario, aprobado por Joe Biden, favoreció la llegada legal a EE UU de 110.240 cubanos, haitianos (213.150), nicaragüenses (96.270) y venezolanos (120.760). Los últimos datos publicados por la agencia federal registraron 110.970 autorizaciones de viajes de ciudadanos de la Isla.

En el documento se argumenta que este programa migratorio "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos y es "incompatible con los objetivos de política exterior" de la Administración de Trump.

El texto fue publicado este viernes en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno de EE UU

El texto fue publicado este viernes en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno de EE UU en el que se divulgan normativas, regulaciones y otros comunicados de agencias federales. Será publicado oficialmente el próximo martes, 25 de marzo, y entrará en vigor 30 días después, el 24 de abril.

En enero pasado, a pocos días de que Trump asumiera la presidencia, se filtró un memorando en el que se indicaba cómo los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podían proceder con la expulsión de unas 1.400.000 personas que llegaron al país con alguno de los programas de asilo creados por la Administración anterior, entre ellos, el parole humanitario.

Trump considera que tanto el parole humanitario como los otros programas a través de la aplicación de citas CBP One nunca fueron legales, por lo que quienes se acogieron a ellos deben ser expulsados, indicó entonces a The New York Times una fuente anónima de Seguridad Nacional.

La idea de estos programas, según explicaron funcionarios del Gobierno de Biden en su momento, era conceder a los beneficiarios una entrada legal a EE UU para que luego pudieran acogerse a otros programas migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el asilo.

En el documento se argumenta que este programa migratorio "ya no representa un beneficio público significativo" para Estados Unidos

La nueva decisión de este viernes, por lo tanto, deja en un limbo legal a las personas que están actualmente en el país tras haber entrado con el parole y están esperando a que sus procesos migratorios sean resueltos.

Es el caso de los cubanos, muchos de los que entraron con este programa están a la espera de recibir la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste. Sin embargo, a mediados de febrero pasado, la Administración ordenó paralizar las solicitudes de migrantes que llegaron a EE UU durante el mandato de Biden bajo estos mecanismos.

La decisión afecta a la mayoría de cubanos que han llegado en los últimos dos años. Según un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) al que tuvo acceso CBS News, los funcionarios ya no podrán procesar peticiones para este y otros beneficios si los solicitan migrantes que llegaron bajo las políticas del anterior Gobierno.

La cadena de noticias también informó que las autoridades decidieron paralizar todas las solicitudes por considerar que se producían casos de fraude. Con el fin de evitarlo, se prevé que mejoren los procedimientos de investigación y así reducir “preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública”.