Las universidades de Cambridge y Nottingham suspenden sus programas de estudios en Cuba

Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido.

Las dos instituciones británicas paralizaron los intercambios tras la recomendación de Londres de evitar los viajes no esenciales a la Isla

Madrid/Las universidades británicas de Cambridge y Nottingham han suspendido sus programas en Cuba, una decisión que ninguna de las dos hizo pública cuando se tomó y que ha salido a la luz ahora, según una investigación del medio Latin America Reports, publicada este lunes.

La suspensión se produjo en febrero de este año, poco después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido aconsejara “no viajar a Cuba salvo por motivos esenciales”. La oficina esgrimió como razón para esta decisión la inestabilidad política y los problemas energéticos de la Isla.

Un portavoz del Departamento de Lenguas Modernas y Medievales de Cambridge explicó al medio británico que sus políticas en el extranjero se rigen estrictamente por las recomendaciones del Ministerio de Exteriores, sobre todo porque de ellas depende la disponibilidad del seguro de viaje.

El mismo portavoz señaló que los estudiantes de intercambio en Cuba habían sufrido cortes de agua y semanas sin electricidad, situaciones que empezaron a generar preocupación por su seguridad.

Los estudiantes de intercambio en Cuba habían sufrido cortes de agua y semanas sin electricidad, situaciones que empezaron a generar preocupación por su seguridad

Además, las autoridades británicas enumeran como factores de riesgo la escasez de combustible, electricidad, agua y productos básicos. También menciona las “frecuentes protestas” populares que según el documento podrían ir a más. La nota advierte además de problemas con los pagos, ya que en junio pasado el Banco Central de Cuba dejó de aceptar las operaciones con las tarjetas internacionales Visa y Mastercard, que tampoco pueden usarse en los cajeros automáticos de la Isla.

Parvathi Kumaraswami, catedrática de Estudios Latinoamericanos y directora del Centro de Investigación sobre Cuba de la Universidad de Nottingham, dijo entender que las universidades deben acatar el criterio del Ministerio de Exteriores, tanto por la seguridad del alumnado como por los seguros, pero lamentó la situación.

Kumaraswami aseguró que durante años muchos estudiantes de Nottingham pasaban una temporada en La Habana y regresaban entusiasmados: “Los estudiantes vuelven con una idea de lo que Cuba es realmente, para bien y para mal, y ese es, precisamente, el objetivo de nuestro centro: ofrecer una perspectiva clara y objetiva sobre Cuba”.

Añadió que se trata de que puedan hacer comparaciones útiles y reflexionar sobre sus propios valores e ideologías “no necesariamente para abrazar el sistema cubano, sino para hacer algunas comparaciones realmente útiles”. Kumaraswami expresó su temor de que la suspensión no sea temporal y de que suponga el fin definitivo de estos intercambios.

Una ex alumna de 2011 que pidió el anonimato aseguró que “de ninguna manera” iría hoy a Cuba en su año en el extranjero

El medio recogió el testimonio de varios de los antiguos estudiantes, con posturas distintas.

Una ex alumna de 2011 que pidió el anonimato aseguró que “de ninguna manera” iría hoy a Cuba en su año en el extranjero. Aunque describió su estancia en La Habana como los mejores seis meses de su vida, recuerda lo difícil que puede ser el día a día, con problemas para acceder a electricidad y medicamentos. Por lo que le cuentan sus amigos cubanos en la capital, sabe que ahora es peor.

Otro antiguo estudiante graduado de Cambridge que estudió en La Habana entre agosto de 2022 y enero de 2023, considera que la decisión no es malintencionada. A su juicio, quienes organizan los intercambios tienen un deber de cuidado con los estudiantes y tienden, con lógica, a la prudencia. Seguir el criterio de Exteriores, dijo, aunque decepcione, es probablemente una decisión tomada de buena fe.

El programa de intercambio británico había comenzado poco después de la caída de la Unión Soviética, en los años noventa, durante el llamado Período Especial. Estudiantes de Nottingham y Cambridge pasaban su año obligatorio en el extranjero en la Universidad de La Habana. Nottingham cuenta además con el Centro de Investigación sobre Cuba, dirigido por Kumaraswami, que se dedica a la cultura e historia cubana y a través del cual los estudiantes viajaban a la Isla.

El último programa de estudios de Estados Unidos en La Habana, el Consorcio de Estudios Avanzados en el Extranjero también ha cerrado

El cierre británico llega, además, después del de su equivalente estadounidense. El último programa de estudios de Estados Unidos en La Habana, el Consorcio de Estudios Avanzados en el Extranjero también ha cerrado como consecuencia de los efectos de las sanciones de Washington.

La suspensión de programas de intercambio universitario se suma al cierre de rutas aéreas, la retirada de empresas extranjeras y el desplome del turismo; y es un síntoma más de la profundidad de la crisis cubana. Los apagones prolongados, la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la falta de combustible forman ya parte de la vida diaria de los cubanos, que los sufren desde hace años sin una salida a la vista.