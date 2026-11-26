Durante el juicio, las autoridades aseguraron que el acusado disponía de un sistema de regadío y se ocupaba del mantenimiento de la plantación.

Pese al endurecimiento de las sanciones, el consumo de drogas en la Isla aumentó un 200% tras la pandemia

La Habana/En mayo pasado, un perfil de Facebook vinculado a la Policía se burlaba de Miguel Adriel Gordo García, lo bautizaba como el “Rey del Cannabis” y le recomendaba que la próxima vez sembrara lechugas. Seis meses después, el campesino holguinero, que carecía de antecedentes penales, ha sido condenado a 20 años de cárcel por cultivar más de mil plantas de marihuana en la comunidad de La Gegira, en Velasco, municipio de Gibara.

La sentencia del Tribunal Provincial Popular de Holguín, divulgada este jueves por la periodista oficialista Yanela Ruiz González, es el resultado de otro juicio de carácter “ejemplarizante”, como parte de la política de “tolerancia cero” a las drogas impulsada por el régimen cubano.

Según el reporte, Gordo García fue sorprendido mientras arrancaba las plantas y las depositaba en un toldo. Durante el juicio, las autoridades aseguraron que el acusado disponía de un sistema de regadío y se ocupaba del mantenimiento de la plantación, ubicada en las inmediaciones de su vivienda.

El arresto había sido divulgado en mayo pasado por el perfil de Facebook Cazador Cazado, vinculado a la Policía, que identificó entonces a Gordo García como un chofer y situó el sembradío en el patio de la empresa donde trabajaba, sin precisar el nombre de la entidad.

Ninguno de los dos reportes menciona operaciones de compraventa comprobadas

En un tono burlesco, el perfil bautizó al detenido como “Miguelito el botánico”, habló de y “Rey del Cannabis”, y dio por sentada su condena meses antes de que se conociera la sentencia. “Ahora las únicas plantas que va a ver son las que crecen en el patio de la prisión”, aseguraba la publicación.

Los análisis de laboratorio determinaron, según Ruiz González, una elevada concentración de tetrahidrocannabinol (THC), principal compuesto psicoactivo del cannabis, aunque la periodista no precisa el porcentaje. El peso neto de las plantas superaba los 4.300 gramos, de los que las autoridades estimaron que podían obtenerse unas 4.300 dosis, cuyo precio en el mercado ilegal oscilaba entonces entre los 500 y los 600 pesos. Ninguno de los dos reportes menciona operaciones de compraventa comprobadas.

El artículo 235 del Código Penal cubano, vigente desde 2022, establece sanciones de entre cuatro y diez años de prisión para quienes cultiven cannabis, entre otras conductas relacionadas con las drogas ilícitas. Cuando se trata de cantidades consideradas relativamente grandes, las penas oscilan entre los diez y los 30 años de cárcel y pueden llegar a la privación perpetua de libertad o la muerte.

En un artículo publicado en mayo de 2024, el diario oficial Granma situó en 460 gramos (una libra) el umbral de referencia para aplicar la modalidad agravada del delito en el caso de la marihuana.

En marzo pasado, otro cubano había sido condenado a ocho años de cárcel por vender marihuana y tramadol en el municipio de Cueto

Para imponer los 20 años de cárcel, el tribunal holguinero valoró también los efectos que habría tenido la droga en la salud de sus potenciales consumidores, particularmente los jóvenes, así como su impacto en la seguridad ciudadana. La información oficialista no recoge los argumentos de la defensa ni precisa si la sentencia es firme.

En mayo de este año, otro proceso judicial en Holguín concluyó con la condena a 14 años de prisión de un hombre por sembrar y comercializar marihuana en la comunidad de Jagüeyes de Puerto Rico, en Banes. Durante el operativo, realizado el 6 de mayo de 2025, las autoridades decomisaron 429 plantas y 11.280 pesos. En marzo pasado, otro cubano había sido condenado a ocho años de cárcel por vender marihuana y tramadol en el municipio de Cueto.

La severidad de las sanciones contrasta con la evolución del tratamiento del cannabis en otros países. En diciembre de 2020, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas aprobó retirar la planta y su resina de la lista de sustancias sometidas a las restricciones más severas de la Convención Única de 1961, en reconocimiento de su potencial terapéutico. Aunque permanece bajo fiscalización internacional, países como Uruguay y Canadá han legalizado su uso recreativo.

En la propia capital holguinera, como constató '14ymedio' en 2025, el químico ha desplazado a la marihuana

En Cuba, entretanto, el 98,1% de las personas juzgadas por delitos relacionados con las drogas en 2025 fueron sancionadas y el 95% de los condenados recibió penas que implicaban internamiento, según cifras gubernamentales recopiladas por El Toque. Solo fue concedido el 36,1% de las solicitudes de excarcelación anticipada.

Pese al endurecimiento de las sanciones, el consumo de drogas en la Isla aumentó un 200% tras la pandemia, según declaró en junio pasado el especialista en Toxicología Alejandro Mestre Barroso. En la propia capital holguinera, como constató 14ymedio en 2025, el químico ha desplazado a la marihuana incluso en zonas tradicionalmente asociadas al consumo de esta última. El bajo precio de los cannabinoides sintéticos y la intensidad de sus efectos han favorecido su expansión entre los adolescentes.

En febrero pasado, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, reiteró que Cuba no es un país productor de drogas. Sin embargo, ya en 2023 el Ministerio del Interior había reconocido la existencia de sembradíos clandestinos de marihuana en fincas y domicilios particulares, fundamentalmente en Holguín, Granma y Santiago de Cuba.