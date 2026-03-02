El Estado vende kits de paneles solares a precios imposibles para la población

Con un déficit récord previsto de 2.025 MW este lunes, la oferta de energía fotovoltaica no reduce los apagones en horarios nocturnos

La Habana/Un nuevo récord de apagones se espera este lunes en Cuba. La afectación volverá a superar los 2.000 megavatios (MW), según el parte publicado por la Unión Eléctrica (UNE), y será de 2.025 en el horario pico. Teniendo en cuenta de que solo habrá una disponibilidad de 1.185 MW para una demanda 3.180 MW, ello supone un déficit nunca visto del 64%.

En medio de los apagones constantes, que superan las 20 horas diarias en algunos lugares de la Isla, la UNE ha anunciado la venta de módulos solares de 800 W por el precio de 75.000 pesos. La oferta es solo para "trabajadores destacados", pese a que ese precio supera 20 veces el salario promedio de un empleado estatal.

En un mensaje publicado en su perfil oficial, la UNE anunció con orgullo la instalación de un módulo fotovoltaico de 800 W en la casa de una jubilada Heroína del Trabajo desdel 2003, en Artemisa. “El kit, con un precio de 75.200 pesos a pagar por diferentes vías, incluye seis metros de cable y un conector; otro conector y cuchilla de doble filo, a comprar según oferta-demanda”, detalló la publicación. Se mencionan opciones de pago en efectivo o mediante tarjeta, así como la posibilidad de “apoyo familiar”.

Los comentarios a la publicación revelan la indignación con humor negro: “No le alcanzará toda la vida para pagarlo”. Otros denuncian que algunos “elegidos” ni siquiera han podido gozar del privilegio, porque no pueden permitirse costearlo.

Aún más sangrante es el anuncio de la Empresa de Correos en Sancti Spíritus, que vende kits solares tanto a particulares como a empresas. Según una publicación en sus redes sociales, el modelo más “básico”, de 5 kilovatios (kW), cuesta 2.530.000 pesos cubanos, y el de 12 kW roza los 4.895.000. El pago se debe realizar íntegramente en moneda nacional, ya sea a través de canales electrónicos o en efectivo.

Los precios estatales para estos módulos triplican lo que se puede comprar por sistemas como estos en el mercado informal

Los precios estatales para estos módulos triplican lo que se puede comprar por sistemas como estos en el mercado informal, donde además, la venta no está reservada a grupos escogidos en la población.

En la provincia de Granma, el programa ya enfrenta tropiezos. En un artículo del medio oficial La Demajagua, se reportan paneles instalados sin baterías disponibles, equipos con limitaciones técnicas y casos de averías cuya responsabilidad termina imputándose al cliente: por instalaciones de sistemas que no funcionan, algunos beneficiarios tienen que seguir pagando cuotas que superan diez veces su salario mensual.

Mientras tanto, el diario oficial Granma celebra la instalación de 5.000 sistemas fotovoltaicos de 2 kW donados por China para “proteger lo esencial”. Según explicó Elena Maidelín Ortiz Fernández, jefa del proyecto de instalación de los módulos donados, 2.671 de esos sistemas se destinaron a “centros vitales en todos los municipios del país”. El propósito, señaló, “no es la autosuficiencia total”, sino “garantizar la supervivencia energética de ese centro, que a la vez contribuye a la vitalidad del municipio y la provincia”. La UNE destaca en su perfil estas instalaciones con orgullo, a lo cual los usuarios responden con protestas por los reiterados cortes eléctricos en sus zonas.

Por instalaciones de sistemas que no funcionan, algunos beneficiarios tienen que seguir pagando cuotas que superan diez veces su salario mensual

Ortiz Fernández recalca además que este beneficio se llevará a zonas rurales donde nunca ha llegado la electricidad. “Si usted le pone un sistema de 2 kW a estas personas allí que pueden tener refrigerador, ventilador, televisor, ya la vida les cambia totalmente y entonces, evitamos que esas personas emigren de sus localidades”.

El despliegue de paneles solares se presenta oficialmente como parte de la transición energética ante la crisis y el deterioro del sistema eléctrico nacional; pero el acceso a sistemas domésticos depende de una capacidad de pago imposible en un contexto de ínfimos salarios y apagones constantes.

Por otra parte, la instalación de parques solares anunciada con contratos chinos para 92 proyectos en toda la Isla, tampoco solucionará la deficiencia energética. Los limitados aportes actuales de los proyectos ya finalizados sugieren que la energía que aportan estas instalaciones a la Isla seguirá siendo insuficiente, además de restringidos a las horas de radiación solar.

Mientras la prensa oficialista presume donaciones y “resiliencia energética”, millones de cubanos siguen padeciendo las necesidades básicas como un lujo que cuesta más de lo que ganarán en años.