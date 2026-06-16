Viajeros sin pasaje esperan en la Vía Blanca algún transporte para el interior de Cuba

Los viajeros sin boleto esperan en la Vía Blanca con Fábrica, en Diez de Octubre, La Habana.

La Habana/El campamento perpetuo que suponía la terminal de Villanueva, en La Habana, con cientos de personas aguardando durante días un lugar libre en alguna guagua procedente de la Terminal de Ómnibus Nacionales, ya no existe. Con la crisis de combustible recrudecida por el bloqueo petrolero y las nuevas medidas restrictivas del transporte, la estación de “lista de espera” de la estatal Empresa Viajero, situada en el municipio de Diez de Octubre, está hoy cerrada.

Preguntada al respecto, una empleada responde a 14ymedio: “No hay casi guaguas, solo están trabajando en el parqueo camiones particulares y alguna guagua arrendada”.

En su lugar, los pasajeros se arremolinan en la Vía Blanca –parte de la Carretera Central–, con sus maletas a los pies, intentando por todos los medios tomar algún vehículo que los traslade al interior del país. Las caras descompuestas denotan la angustia de los viajeros.

Terminal de ómnibus de Villanueva, en Lan Habana, cerrada. / 14ymedio

Otros parecen tomárselo con calma, y, al igual que ocurría en la terminal de Villanueva, se echan a dormir sobre los bultos que cargan.

Aunque el el pasado mayo el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, anunció que la venta general de pasajes se suspendería el 17 de junio, el hecho es que la medida está vigente desde hace días, como acreditó este diario.

La única manera de obtener alguno de los pocos boletos disponibles para viajar en ómnibus interprovinciales y trenes nacionales desde La Habana es presentando algún documento que certifique que se tiene una emergencia, sea médica, el fallecimiento de un familiar, un trámite consular, un pase de prisión o un viaje internacional. Para obtener el permiso para acceder a los tickets en la capital, hay que acudir a la oficina central de Viajero, en Infanta y Benjumeda, donde la fila es nutrida diariamente y donde, de acuerdo a un trabajador de la terminal de Boyeros, “ellos determinan que el caso lo amerita y, si hay carro, le dan la capacidad al necesitado”.

Otros parecen tomárselo con calma, y, al igual que ocurría en la terminal de Villanueva, se echan a dormir sobre los bultos que cargan. / 14ymedio

De manera pública, en la prensa estatal, solamente Villa Clara y Ciego de Ávila han informado de la manera en que se otorgarán los pocos billetes disponibles para viajar en ómnibus y trenes nacionales de la provincia: a partir del próximo jueves, sendas comisiones decidirán si un ciudadano tiene derecho a acceder a un pasaje, en función de si se considera o no un caso urgente.

En Sancti Spíritus, confirma un empleado estatal a 14ymedio, desde el mismo 18 de junio se reducirá la plantilla de choferes, habrá solo tres salidas de ómnibus con destino a La Habana, lunes, miércoles y viernes, siempre cumplido el “trámite del Gobierno para viajar”.

Las quejas son abundantes desde esa provincia, donde eran frecuentes los viajes al mercado de La Cuevita, en la capital, para surtirse de género. “Llevo días tratando de mandar algo a mi mamá en Sancti Spíritus y la guagua que trae a la gente de allá a comprar a La Cuevita ha cambiado varias veces la fecha de salida”, lamenta una habanera de Luyanó, que recibe noticias actualizadas del transporte a través de un grupo de WhatsApp. “Lo último que han dicho es que viene hoy en la noche. A ver si es verdad”. El precio de una de estas plazas está en 18.000 pesos.