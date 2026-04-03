El viceministro de Exteriores de Rusia califica la amistad entre Moscú y La Habana de "valor imperecedero"

Madrid/Moscú/La amistad entre Rusia y Cuba es imperecedera, declaró este viernes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al sostener que Moscú continuará apoyando a La Habana pese a las presiones estadounidenses contra la Isla. "No se puede medir de un modo adecuado en kópeks, dólares o pesos. Se trata de un valor imperecedero. La valoramos altamente", subrayó el diplomático ruso en una entrevista a la agencia TASS.

Ambos países, recordó, interactúan desde hace décadas "en todo el espectro de temas dirigidos a garantizar un alto desarrollo humano, desarrollo de la ciencia y la educación, de intercambios culturales y humanos, desarrollo de las artes".

"No hablando ya de nuestra historia común y la solidaridad, el apoyo mutuo, que se ha percibido siempre y se continúa percibiendo. Y Rusia mantiene su apego a esta política, sobre todo en la actual etapa difícil", sostuvo. Además, el alto diplomático ruso recalcó la demanda del cese a las presiones estadounidenses contra la Isla.

"Insistimos en que se garantice la seguridad de Cuba. Exigimos el cese del bloqueo de la Isla, absolutamente ilegal e ilegítimo"

"Insistimos en que se garantice la seguridad de Cuba. Exigimos el cese del bloqueo de la Isla, absolutamente ilegal e ilegítimo. Y yo estoy seguro que los resultados que espera lograr Washington con este bloqueo seguirán sin ser alcanzados", dijo.

El petrolero sancionado por EE UU y la Unión Europea Anatoly Kolodkin, cargado con 100.000 toneladas de crudo, arribó el martes a Matanzas, en lo que fue el primer cargamento de petróleo que llega a la Isla en tres meses, luego del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a finales de enero. "Esta valiosa ayuda llega en medio del cerco energético impuesto por Estados Unidos, que intenta asfixiar a la población cubana", expresó la Cancillería de La Habana en la red social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había restado importancia a que Moscú rompiese el bloqueo impuesto por Washington y desestimó que la llegada de crudo a Cuba fuera a tener algún impacto en la situación actual de la Isla. "No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa", indicó el mandatario.

Este jueves, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, informó de que, después de haber mandado el Anatoly Kolodkin, su Gobierno prepara un segundo envío de crudo a Cuba. "No abandonaremos a los cubanos", declaró Tsiviliov a la prensa local en un foro energético celebrado en la ciudad de Kazán.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40.000 proceden de su producción nacional, que fundamentalmente sirve solamente para hacer funcionar sus obsoletas centrales termoeléctricas. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en largos apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.