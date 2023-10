Celia Cruz, unida a 'Patria y Vida', el himno de las protestas en Cuba

Desde este lunes, Celia Cruz y Patria y Vida, dos de los mayores símbolos musicales cubanos de los últimos tiempos, están unidos en un nuevo videoclip del tema que se convirtió desde su estreno, en febrero de 2021, en un himno disidente. En esta nueva versión, la canción incorpora en algunos de sus fragmentos la voz, recreada con inteligencia artificial, de la Reina de la Salsa, fallecida en 2003. El tema cuenta, además, con la interpretación del trompetista Arturo Sandoval.

El cortometraje, dirigido por el actor Carlos Ever Fonseca, incluye imágenes de la versión original, dirigida por Asiel Babastro y en la que participaron el dúo Gente de Zona, Eliexer Márquez El Funky, Maikel Castillo Osorbo y, sin cantar, el activista Luis Manuel Otero Alcántara, envuelto en la bandera cubana con la que el Movimiento San Isidro se acuarteló en su sede, en noviembre de 2020.

El video contiene unas palabras de homenaje a estos dos últimos artistas, que cumplen condenas de nueve y cinco años, respectivamente, en prisiones de la Isla tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). "Patria y vida" fue, precisamente, uno de los gritos más repetidos aquella jornada de manifestaciones.

"Celia quiere seguir viva en su música y su lucha por los derechos de los cubanos", declaró la española Beatriz Luengo, una de las autoras de 'Patria y Vida'

La actriz española Beatriz Luengo, esposa de Romero, publicó en sus redes sociales un agradecimiento a los herederos de Celia Cruz, quienes accedieron a que la voz de la Guarachera de Cuba se sumara a la canción. "Nosotros empezamos por acudir a Omar Pardillo (productor de Cruz) y a sus herederos para asegurar que ellos también consideraban apropiado hacerlo", explicó la artista.

"Celia quiere seguir viva en su música y su lucha por los derechos de los cubanos", prosiguió la española. "Como mujer me ha encantado que Patria y Vida tenga una representación femenina. Ya fue significativo que cinco muchachos afrodescendientes pusieran en jaque al régimen. Ahora son cinco afrodescendientes y una mujer".

A través de sus redes sociales, tanto los herederos de Cruz como su productor agradecieron a Luengo y a Romero por su trabajo con el cortometraje y la recuperación de la voz de la artista cubana.

El pasado febrero, la propia Luengo anunció el estreno de un documental sobre Patria y Vida y la "dura realidad de la Isla". "Lo interesante del documental es que trata de un movimiento vivo. Por lo general se hacen películas cuando ya las cosas pasaron", dijo Luengo en una entrevista con EFE en Miami, a menos de un mes del estreno de Patria y Vida: The Power of the Music.

Este septiembre varios medios anunciaron la nominación del documental a los Latin Grammy 2023, un galardón que recibió la propia canción en 2021, en dos categorías, luego de que se volviera el himno de las protestas multitudinarias del 11J.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.