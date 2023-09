'Las paredes oyen', el relato de los días en un "gulag tropical", vuelve a escena en Miami

(EFE).- Un "conmovedor" relato que se desarrolla en un "gulag tropical" en los días de la Crisis de los Misiles, de octubre de 1962, es el eje central de la obra de teatro Las paredes oyen, que regresa en octubre a Miami tras haber agotado las localidades durante su estreno este año.

En un comunicado, el Museo Americano de la Diáspora Cubana anunció este jueves que la obra, escrita por el conocido actor Robby Ramos y dirigida por Gabriel Bonilla, tendrá en esta institución una "temporada limitada" a partir del próximo 6 de octubre y se prolongará hasta finales de ese mes, "con posibilidad de prórroga".

En el cartel promocional se muestra de fondo la imagen en blanco y negro de la prisión de la antigua Isla de Pinos, actualmente en desuso

Inspirada en las experiencias del propio abuelo de Ramos, un disidente cubano que cumplió condena "en la notoria prisión descrita en la obra", Las paredes oyen es "una carta de afecto a los presos políticos cubanos y a la diáspora cubana", según el comunicado.

En el cartel promocional se muestra de fondo la imagen en blanco y negro de la prisión de la antigua Isla de Pinos, actualmente en desuso.

El espectador asiste durante la puesta en escena a la conversación entre una carcelera en Cuba y un locutor de radio en Estados Unidos, mientras que "el destino de toda una familia pende de un hilo". "La narración toca temas universales como los lazos familiares, la opresión y la justicia", añade el comunicado.

"Esta idea me sigue como un (...) martirio (...) que tenía que expresar de alguna manera", declaró el propio Ramos en un audio promocional de la obra.

Las paredes oyen supone el debut como dramaturgo de Robby Ramos, actor de origen cubano, nacido en Miami, conocido por su interpretación de Diego Cottonmouth en la exitosa serie de televisión Heels, del canal de televisión por suscripción Starz, que estrenó su segunda temporada el pasado verano.

Ramos también es conocido por su participación en series populares como NCIS:Hawai (2021) y Orange is the New Black (2013).

"Su reaparición en Miami es un esfuerzo conjunto de los productores y del Museo Americano de la Diáspora Cubana"

El reparto de Las paredes oyen cuenta con un elenco de actores cubanos encabezado por la legendaria actriz de televisión Susana Pérez junto a Héctor Medina, Ariel Texido, Dianne Garriga y Bill Schwartz.

Tras su estreno en abril pasado, en el Westchester Cultural Arts Center de Miami, con las localidades agotadas, la obra recibió reseñas positivas del público y de la crítica, indicó el comunicado.

"Su reaparición en Miami es un esfuerzo conjunto de los productores y del Museo Americano de la Diáspora Cubana", detalló.



________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.