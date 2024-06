"Es terrible" la situación de Cuba, susurra Silvio Rodríguez en una entrevista

Madrid/“Para pronunciar el nosotros, para completar la unidad, habrá que contar con el otro, las luces y la oscuridad”, reza una de las letras del último disco de Silvio Rodríguez, Quería Saber, grabado entre 2019 y 2024. El trovador, de 77 años, ha hablado con la agencia Associated Press, en una entrevista en la que se desvelan otros versos muy poco discretos. “Y mientras se imaginan majos de la conciencia, la realidad es un relajo de ineficiencia. La juventud se fuga en masa y ellos se alteran porque una boca no es de raza o de su acera”.

En la conversación, que discurrió en su estudio de grabación, Rodríguez se confiesa horrorizado con la situación en la Isla, específicamente en lo que respecta a la inflación, la falta de alimentos, la migración masiva y el deterioro de la seguridad social.

“La situación actual socava cualquier convicción ideal. La realidad es dura para la mayoría de nuestra gente, muy dura. Y eso empezando por la cantidad de viejos que dedicaron su vida a la Revolución en cuerpo y alma y que ahora, imagínate, con los retiros que tienen no les alcanza ni para un cartón de huevos”, lamenta.

"No me gustan los absolutismos, no me gustan los ismos"

El cantautor, que fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular y participó activamente en misiones internacionales de tipo cultural, reivindica que no ha dejado de sentirse un hombre de izquierdas, con sueños de una sociedad “más humana y justa”, pero rechaza que eso sea “una excusa para esconder las críticas o pasar por alto las negligencias” del sistema.

“Me identifico con lo que se ha dado en llamar la izquierda. No me gustan los absolutismos, no me gustan los ismos”, subraya.

La conversación está salpicada, según la agencia, de exclamaciones sobre lo “terrible” que es la situación en la Isla. “La mayoría de la gente, en todas partes, lo que quiere es tener un vivir su vida tranquilamente, progresar un poco, tener algunas posibilidades”, admite. Pese a ello, no deja de reivindicar los logros de la Revolución, en las últimas décadas, en lo que a Educación y Salud Pública se refiere. “Son incuestionables”, indica.

AP señala que el disco es, pese a la presencia de un par de temas intimistas, eminentemente social y político, como la mayoría de la discografía del trovador, que se dice indiferente ante las críticas de quienes lo acusan por su afinidad con el régimen. “Da lo mismo lo que piensen”, aduce.

Nacido en San Antonio de los Baños –donde comenzaron las manifestaciones del 11 de julio de 2021–, el 29 de noviembre de 1946, Rodríguez publica ahora su disco número 22 y sigue una vida rutinaria, respondiendo correos, componiendo y grabando.

“Yo nunca me tomé tan en serio”, dice preguntado por la fama. “Uno es el resultado de un trabajo. La virtud que tienen las canciones es que acompañan a la gente. Si alguna canción mía sirve para eso, ¿quién puede querer más?”, remata.

Fan aún confeso de Fidel Castro, Rodríguez ha aumentado, progresivamente, en los últimos años, la crítica al Gobierno de Díaz-Canel, aunque sin abandonar sus posiciones ideológicas. Hace apenas tres meses, en una entrevista con un medio español, insistía en lo preocupante, pero comprensible, del éxodo juvenil, además de afirmar que Vladímir Putin está muy lejos de los valores del comunismo. No obstante, se negaba a catalogar la actuación de Rusia en Ucrania de invasión.

También se ha situado en contra de la actual dirigencia al oponerse a la represión de las manifestaciones del 11J, cuyas penas consideró desproporcionadas, o las protestas por la falta de luz.

En 2022 también admitió que "las diversas experiencias reales de socialismo demuestran que, como fue concebido, es impracticable" y propuso reformular el modelo con "gobiernos socialistas dirigiendo economías capitalistas". A principios de ese año, en una entrevista con un medio argentino consideró que la ofensiva revolucionaria había hecho mucho daño al pueblo cubano. "No podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal", sentenció.