Holguín persigue a Industriales y a Ciego de Ávila

Con los Cachorros mordiéndoles el talón, los Leones están forzados a ganar más de lo que parece posible para no cambiar el quinto puesto por el sótano. Luego de una inquietante racha de fracasos y un súper nocao ante Villa Clara, Industriales se le encaró al puntero Las Tunas, que no se rindió fácil en ese duelo a batazos ni siquiera por la ventaja que mantiene en el primer lugar.

Ya los Leñadores (27-16) tienen casi acabada su labor, pues con una victoria y dos derrotas en las subseries que quedan ya estarían clasificados para la semifinal. Sin tanta contundencia como en la ofensiva, su pitcheo no ha estado mal, pues, entre los cinco mejores serpentineros de la segunda fase, tres pertenecen a Las Tunas, y su defensa es de las más efectivas.

Tan consistente ha logrado ser Las Tunas que puede mantener su nivel de bateo, y de juego en general, sin que se note mucho la ausencia temporal de sus dos máximos inspiradores, Yosvani Alarcón y Danel Castro. Y de su antesalista regular, Yordanis Alarcón, que por una indisciplina grave puede ser separado de la escuadra por un año.



Detrás de los tuneros, a tres puntos, marchan Villa Clara y Sancti Spíritus (24-19). Entre los de Eduardo Paret brilla esa promesa en cumplimiento, César Prieto, que, con 117 y 63, acaba de romper los récords para un novato de hits y de anotadas, respectivamente, que estaban en manos de Kendrys Morales desde hace 16 años. Prieto hizo menos de 20 salidas en la temporada anterior y en este aspecto las normas no son precisas.

Por si fuera poco, también amenaza con destrozar el récord de promedio de bateo, 360, intacto desde que Rolando Verde lo impuso hace 38 años. En la defensa, Prieto se maneja con excelencia, completando una imagen retro —de virtuoso de la Edad de Oro de nuestra pelota— que alegra el alma.

Si bien Paret ha hecho un trabajo envidiable en su debut como mentor, José Raúl Delgado se ha lucido mucho también en su segundo año con los Gallos espirituanos, que nadie suponía vivos a esta altura de la pelea. Sin grandes nombres, Delgado apela a la cohesión para enfocar a cada uno en una voluntad colectiva de crecimiento continuo. Y su afición ha sido tan fiel que ni siquiera en las malas horas los ha abandonado.

Los Tigres de Roger Machado (21-22), entre tanto, aunque ya no son los de hace dos años, tampoco son los del año pasado y tienen muchas posibilidades de agarrar el cuarto boleto, sobre todo gracias a las variadas deficiencias de sus más cercanos perseguidores, los Azules. Pero no se pueden confiar.

Seguidos de cerca por la jauría holguinera, los Leones (17-26) ya no tienen margen de error. No pueden continuar derrumbándose en las postrimerías del juego. No pueden seguir regalando pifias. No pueden rendirse y dejar que Stayler o Samón se echen el equipo encima. No pueden darles la razón a los escépticos que aseguran que ni Rey Anglada puede ayudar a Industriales para que recupere su dignidad perdida.

"El béisbol es el ajedrez que se juega en hierba y tierra", ha dicho Noelvis González, mentor de los rebeldísimos sotaneros de Holguín (16-27). Esa mentalidad de juego-ciencia en acción les dio a los Cachorros el impulso para la épica remontada de la primera etapa, que muchos creen que podría repetirse en esta fase. Quizás quedan pocos juegos para eso, pero la llegada del refuerzo Oscar Colás ha tenido efecto catalizador y, bueno, con el magnífico estado de forma en que se encuentran hoy los cánidos, los felinos no duermen cómodos.

A veces parece que ya ninguna noticia del béisbol cubano, por mala que sea, puede asombrar, pero muchos se sorprendieron al saber que la selección que fue al Campeonato Panamericano Sub 18 resultó eliminada y no podrá asistir a la venidera cita mundial, donde Cuba se ha coronado 11 veces desde que surgió el evento en 1981 y, antes de esta, solo había dejado de asistir en 2012. Otro golpe, otra vergüenza.

Ya sabemos que la raíz del desastre a todos los niveles no es la escasez de talentos, sino el sistema deportivo cubano como tal y el asfixiante control gubernamental, entre otras causas. Los prospectos que quieren medirse en el mejor béisbol del mundo seguirán marchándose y el deporte nacional continuará hundiéndose.

Aniel Peña Romero se llama uno de los jóvenes atletas que decidió quedarse en Panamá antes de que acabara el sub 18. Es un prometedor pitcher y ya lo perdimos, como también pasó, entre otros, con Danny Larrondo, Sandy Gastón, Osiel Rodríguez, Víctor Mesa Jr., Kevin Infante, Carlos Verdecia y Leonel Hernández.

