Reaparecen en Dominicana los cubanos Yunior Tur y Yosimar Cousín excluidos del equipo nacional

Un día después del inicio de la 61 Serie Nacional de Béisbol se confirmó la fuga de los peloteros cubanos Yunior Tur y Yosimar Cousín, que se encontraban en paradero desconocido desde principios de este año. "Llegaron a la República Dominicana hace algunas horas", confirmaron este lunes fuentes cercanas al periodista Francys Romero.

"Eran dos de los mejores pichers que quedaban en Cuba entre los que poseen experiencia en Series Nacionales", publicó el portal deportivo Pelota Cubana. "En Dominicana serán de los más buscados por scouts" de equipos de las Grandes Ligas de EE UU y de Canadá.

Tur y Cousín no se reportaron con sus respectivos equipos la primera semana de enero. El primero fue dado de baja de la novena de Santiago de Cuba, mientras que el segundo lo borró de su escuadra el conjunto de Camagüey. Desde el principio se especuló del abandono de la Isla.

Estos atletas fueron excluidos del llamado "equipo patriota" que conformó el mánager Eriel Sánchez para el Mundial Sub-23 celebrado en septiembre pasado en el estado norteño de Sonora (México) y que representó la peor sangría del béisbol cubano con 12 fugas. A Tur y Cousín se les cuestionó por su "disciplina".

En octubre de 2021, el director deportivo del equipo mexicano Charros, Ray Padilla, hizo saber del interés por Cousín, pero dijo que no se concretó el pase porque la Federación Cubana de Béisbol (FCB) lo tenía "castigado" y no podía "salir ni ser prestado a ningún equipo", a pesar de que meses atrás fue la FCB la que se los ofreció como una opción.

La noticia llegó al jugador natural de Camagüey, quien pidió a los directivos una explicación sobre la negativa y recibió como respuesta: "Estás bloqueado" para salir. "Me tienen fichado", explicó en ese momento, en el que llegó a considerar "no seguir jugando pelota".

Tur pasó por algo similar. Luego de su exclusión de los equipos nacionales, cuestionó al entrenador Eriel Sánchez por no ofrecerle alguna explicación. "Nunca he cometido ninguna indisciplina, pero tampoco me quieren llevar a los equipos nacionales", declaró a SwingCompleto. Padilla, quien lo tenía entre las opciones para reforzar a Charros, fue notificado que el originario de Santiago de Cuba "no estaba disponible".

El directivo mexicano no descartó una incorporación de los beisbolistas a su conjunto mexicano ahora que salieron de Cuba, pero "es complicado un enroque en estos momentos aunque seguiremos de cerca su desarrollo".

Las estadísticas ubican a Tur una efectividad "2.11 en 38.1 innings con Santiago de Cuba en 2021, en que ponchó a 45 bateadores y salvó 14 juegos", destacó Béisbol FR. "Cousín en seis temporadas con Camagüey posee potencial como abridor y experiencia, además de un excelente brazo".

Por otro lado, este martes se oficializó en Dominicana el contrató de Oscar Luis Colás con el equipo de los Chicago White Sox por 2.7 millones de dólares. El bateador zurdo salió de la Isla por la vía legal en enero de 2020 y había jugado con los Fukuoka SoftBank Hawks de la Liga Profesional de Japón hasta conseguir la agencia libre.

