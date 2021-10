Sigue la sangría del béisbol cubano: un pelotero abandona la Isla y otro pide su baja

No hay día de tregua en la pila abierta del béisbol cubano. Este lunes se dio a conocer que el prospecto Cristian de Jesús López abandonó la Isla y ya se encuentra en República Dominicana y se confirmó, además, que Yosimar Cousin solicitó el domingo su baja de la Federación Cubana luego de que ésta le cerró las puertas para contratarse con el equipo mexicano Charros.

Lo de López cimbra aún más a la tropa del mánager Eriel Sánchez, quien hace unos días se negó a hablar de las fugas de peloteros. El juvenil López estaba dentro del listado de la preselección de los Primeros Juegos Panamericanos Junior a desarrollarse en Colombia en noviembre próximo.

En República Dominicana, el bateador de 19 años "realizará el proceso de alcanzar una residencia en tercer país, aplicar a la agencia libre y luego presentarse ante scouts y equipos de MLB", según detalles ofrecidos por el periodista Francys Romero. "Posee una mezcla de contacto y velocidad bastante solicitada por las franquicias de MLB en tiempos de versatilidad y rapidez".

López debutó en Series Nacionales la temporada pasada con la novena de Industriales y mantuvo como estadísticas una línea ofensiva de .233/.309/.397, 17 hits en 84 turnos al bate, cuatro dobles, un triple y dos jonrones.

Lo de Cristian de Jesús López cimbra aún más a la tropa del mánager Eriel Sánchez, quien hace unos días se negó a hablar de las fugas de peloteros

El beisbolista nacido La Habana se suma a los atletas juveniles Miguel Antonio González, Loidel Rodríguez, Yeiniel Zayas y Uber Mejías, que se fugaron del equipo cubano en México y ya se encuentran en Estados Unidos preparándose para el draft de amateurs de junio con el objetivo de enrolarse con algún conjunto estadounidense.

Hace unos días, Eriel Sánchez ratificó nuevamente la exclusión del pelotero Yosimar Cousin del preselectivo que participará en Colombia. El juvenil enfocó sus intereses en emigrar a México a través de un permiso para poder contratarse con el equipo Charros, que en agosto envió una carta al vicepresidente de la Federación Cubana de Béisbol, Yovany Aragón Rodríguez, para iniciar los trámites.

Este domingo le hicieron saber a Cousin que está "bloqueado" para salir. "Me tienen fichado", explicó a Play-Off Magazine. "No me dejan jugar. Ni fui al equipo Cuba, ni pude ir de contrato". En un intento por saber más sobre su situación y los motivos por los que le impiden jugar, "me dijeron que ellos no tienen nada ver con eso, que eso es cosa de la Seguridad del Estado".

Para el pelotero cubano no vale la pena seguir jugando bajo estas condiciones. "Yo me he sacrificado bastante para poder lograr un contrato, ya sea en Japón, México, donde sea". El proceso de baja podría demorar meses. "Los jugadores cubanos de béisbol, sin ninguna esperanza o motivos que los aten al futuro en la Isla, siguen viendo como única posibilidad el éxodo", expuso Francys Romero.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.