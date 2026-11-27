Los jugadores, elegidos mediante unos criterios más que confusos, no pudieron usar sus teléfonos más de una hora el primer día de la cita

Matanzas/El pasado 1 de noviembre, tres jugadores nacidos en 2009 se presentaron junto a sus padres en Huelva, España, para participar en unas pruebas de captación organizadas por la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC). Al llegar, fueron recibidos por Oliet Rodríguez, presidente del organismo, y, aunque los tres muchachos con los que se reunía eran elegibles por edad para participar en el Mundial de Fútbol Sub 17 Catar 2026, el directivo les comunicó rápidamente que no los tendrían en cuenta para reforzar selecciones cubanas de categorías inferiores. Por tanto, en esta ocasión se les observaría para una posible convocatoria al combinado absoluto a mediano o largo plazo.

La postura de Oliet Rodríguez delata la espeluznante política de AFC ante el posible llamado a selecciones formativas de futbolistas cubanos –o de ascendencia cubana– pertenecientes a clubes extranjeros. La norma general de Cuba es prescindir de elementos del fútbol foráneo en selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20, y dicha negativa es disfrazada de un deseo de oportunidad para los jugadores formados dentro del país.

a norma general de Cuba es prescindir de elementos del fútbol foráneo en selecciones Sub 15, Sub 17 y Sub 20, y dicha negativa es disfrazada de un deseo de oportunidad para los jugadores formados dentro del país

Tres casos han burlado esta barrera en los últimos años: Jonathan Duarte, David Estrada y Matteo Gallina. El primero jugaba y vivía en República Dominicana, el segundo en Estados Unidos y el tercero en Italia. Sin embargo, los tres, teniendo nacionalidad cubana, tuvieron que demostrar vínculos con el fútbol provincial de la Isla o, al menos, aparecer en plantillas de este para ganar el derecho a representar a su país. Visto desde otra perspectiva, es como si Lionel Messi, formando parte de la cantera del Barcelona, hubiese tenido que ir a Argentina a jugar un campeonato de cualquier nivel para poder ser convocado por la albiceleste a un Mundial Sub 20.

Volvemos a Huelva. Por aquellos primeros días de noviembre, el Cuba Sub 17 finalizaba su preparación de cara a Catar 2026 bajo las órdenes del entrenador Sandro Sevillano. En un periplo por Europa iniciado el 16 de octubre, los cubanos disputaron varios topes amistosos ante equipos de Italia, Portugal y España. Incluso llegaron a chocar contra escuadras del Sevilla y Real Betis, instituciones más importantes del balompié andaluz, pero las derrotas ante los rivales más exigentes de la preparación no encendían las alarmas para el cuerpo técnico ni para AFC. Los tres de las pruebas para las que se pedían 1.000 euros estaban allí, entrenaban con la Sub 17 sin oportunidad de ser integrantes.

Otros futbolistas nacidos en Cuba mostraron sin éxito su interés de participar en el Mundial Sub 17. 14ymedio reportó en su momento la posible incorporación de Jenry Hernández, extremo pinareño del Real Madrid Sub 19 B. No obstante, entre lesiones y exclusiones, no hizo las maletas a Catar. El delantero matancero Moisés Oxamendi, del plantel Sub 19 B del Amora portugués, resonó por la forma en la que se encontraba en su campeonato. El mediocampista espirituano Diogo Quintana, de la Sub 19 del Inter de Miami, llegó a viajar a Cuba, pero ni siquiera se le permitió un entrenamiento con el seleccionado. Luigi Pera Garrido, atacante santiaguero de la Fiorentina Sub 17, tampoco fue atendido. Y otro jugador de Santiago de Cuba, el extremo Félix Javier Díaz del Juárez, de Liga Mexicana Sub 17, también quedó en el hubiera.

Con David Estrada como único atleta con paso por canteras extranjeras –las de Orlando City e IMG Academy en Florida– Cuba Sub 17 inició su camino en el Mundial

Con David Estrada como único atleta con paso por canteras extranjeras –las de Orlando City e IMG Academy en Florida– Cuba Sub 17 inició su camino en el Mundial. El 20 de noviembre dieron guerra en una derrota 3-5 ante Tayikistán, adversario más débil del Grupo F. Esos tres tantos certificaron el partido con más goles para Cuba en un Mundial Sub 17. El delantero cienfueguero Yojanny González se convirtió en el primer cubano con más de un gol en un juego de la cita mundialista de la categoría.

Por desgracia, ese día, en el que Cuba regresó a un Mundial Sub 17 después de 35 años de ausencia, los muchachos no pudieron hablar con sus padres, porque durante la concentración, los celulares les fueron retirados la mayor parte del tiempo. Al día siguiente de su debut, apenas les dieron los teléfonos por aproximadamente una hora. No obstante, el entrenador Sandro Sevillano si pudo conversar con su hijo Alessandro cada vez que quiso, porque lo incluyó en el grupo de jugadores desde el primer momento y le dio la titularidad.

El 23 de noviembre, Cuba padeció un estrepitoso 0-9 ante Senegal, y este jueves, 26 de noviembre, Croacia los sacudió 7-0. Ambos resultados son las máximas goleadas recibidas por la Mayor de las Antillas en Mundiales Sub 17. Además, con 21 en contra, se impuso un récord adverso de más goles recibidos por un conjunto cubano en una edición de este tipo de Mundial.