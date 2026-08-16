El cubano Andy Díaz impone récord histórico en Birmingham con un salto de 18,15 metros

El atleta que compite para Italia se coloca cuarto en el listado mundial de todos los tiempos

La Habana/“¿Hasta dónde puede llegar Andy Díaz?”. La interrogante planteada por el medio especializado Deporcuba surge tras el registro de 18,15 metros en el Alexander Stadium de Birmingham. La marca de este sábado no solo es histórica para Italia, sino también un incentivo para el atleta de origen cubano que se coloca cuarto en el listado mundial de todos tiempos.

Andy superó a su compatriota naturalizado portugués Pedro Pablo Pichardo (17,76 m) y al italiano Andrea Dallavalle (17,37 m). Dos atletas nacidos en Cuba consiguieron el 1-2. Nada que celebrar para el régimen pues los protagonistas son atletas en el exilio que se han visto obligados a abandonar la Isla en busca de mejores oportunidades.

La emisora Radio Francia Internacional destacó la actuación del triplista de 30 años al recordar que “consigue así su primer gran título al aire libre, dos años después de haber sido bronce en los Juegos Olímpicos de París”.

Díaz sepultó el salto de 17,87 metros que tenía como récord personal con la escuadra azzurra. Con el nuevo registro se colocó a solo tres centímetros de los 18,18 metros con los que su compatriota Jordan Díaz se apoderó del título de campeón de Europa (2024) y desde entonces suma una participación en eventos internacionales.

Ahora Andy Díaz es parte de ese grupo élite de triplistas que ha superado los 18 metros. Antes lo hicieron el británico Jonathan Edwards (18,29 m en 1995) y el estadounidense Christian Taylor (18,21 m en 2015), además de Jordan.

“Díaz hace tambalear el trono histórico de Edwards”, considera el medio deportivo As, que calificó de “prodigioso” el triple brinco del habanero.

“El 'marcón' del habanero llegó en la segunda ronda, justo después de un nulo larguísimo con el que llegó a coquetear con el histórico récord de Edwards, los 18,29 metros que saltó hace 31 años en los Mundiales de Göteborg'95”, publicó en su portal el diario español Sport.

En este momento, tres de las mejores diez marcas del triple salto están en poder de cubanos que compiten por otra bandera. “El dato aparte de surrealista denota a las claras el grave problema que tiene Cuba para retener a sus principales talentos. Que estos tres triplistas estén en activo y acabando por el mundo y ninguno de los tres compita por su país de origen, es increíble”, subrayó en Facebook Sports Chago.

El atleta que pese a ser ninguneado por los directivos en la Isla y “quería ganar una medalla olímpica con Cuba”, sigue sumando galardones para Italia.

Díaz acudió con molestias a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El régimen sabía que estaba lesionado y aun así lo llevó, contando con que en algunos deportes es posible participar con lesiones. “Aprietas los dientes, y no pasa nada”. Sin embargo su caso era complejo, él estaba decidido a no participar. “No quería y no podía”, dijo. La realidad es que el cubano ya tenía pensado fugarse durante su estancia en Europa.

De regreso a Cuba, Andy Díaz aprovechó una escala en España y abandonó la delegación. Cuenta que decidió establecerse en Roma, porque Italia es el país más latino de Europa.