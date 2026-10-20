EE UU niega el visado a Joel Despaigne para asistir a su ingreso al Salón de la Fama del voleibol

“Yo nunca he estado de acuerdo con que el deporte tenga que mezclarse con la política”, señala el ex deportista

La Habana/El ex voleibolista cubano Joel Despaigne, incluido el pasado sábado en el Salón de la Fama del Voleibol Internacional, no pudo estar presente en la ceremonia celebrada en la ciudad de Holyoke, Massachusetts, debido a que Estados Unidos le negó el visado. El santiaguero, que reside desde hace varios años en Italia, contó este lunes a Prensa Latina que el consulado estadounidense en Roma alegó que ni él ni su esposa cumplían con los requisitos.

Explicó que las autoridades consulares informaron a través de un correo electrónico la negativa, pese a que los organizadores de la ceremonia hicieron gestiones para que les fueran otorgadas las visas. “Ellos no tienen que ver nada, son cuestiones del consulado de Estados Unidos, de la política, que no dieron el permiso”, indicó a la agencia.

En la entrevista, Despaigne cuestionó que las sanciones de la Casa Blanca permeen al deporte y bloqueen la participación de los deportistas en acontecimientos internacionales, como también sucedió en el pasado Mundial de Fútbol, en el que la selección de Irán tuvo que instalar su base en Tijuana, en el norte de México, para hacer solo los viajes a Estados Unidos a disputar sus partidos.

Despaigne cuestionó que las sanciones de la Casa Blanca permeen al deporte y bloqueen la participación de los deportistas

“Yo nunca he estado de acuerdo con que el deporte tenga que mezclarse con la política. El deporte es una cosa internacional para confrontarse un atleta con otro”, dijo. “Yo represento a Cuba, yo represento a mi familia, yo represento el honor del pueblo cubano en el deporte”, agregó.

El Diablo, como se le conoce al ex voleibolista por su ataque agresivo en la red, contó que, ante la negativa del visado, los responsables del Salón de la Fama le ofrecieron la posibilidad de recibir el homenaje junto a quienes resulten exaltados como parte de la Clase 2027.

De cualquier forma, durante la ceremonia llevada a cabo el fin de semana, Despaigne envió un mensaje en video que fue transmitido durante el evento. “Si la gente todavía recuerda, significa que dejé huellas”.

El ex atleta, que comenzó a jugar a los 12 años, cuando fue elegido para ingresar a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar de Santiago de Cuba, fue considerado el mejor jugador del mundo en la temporada 1989-1990, años en los que integró el equipo nacional que conquistó la Copa del Mundo de 1989 y alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1990.

Fue considerado el mejor jugador del mundo en la temporada 1989-1990, años en los que integró el equipo nacional que conquistó la Copa del Mundo de 1989

Nacido en Santiago de Cuba el 2 de julio de 1966, también fue una pieza importante en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En esa edición, la selección conquistó el segundo mejor resultado de la historia para Cuba, al quedar en cuarto sitio, detrás de Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.

Asimismo, fue clave en las ediciones de la Liga Mundial –hoy Liga de Naciones de Voleibol– celebradas entre 1991 y 1997, en las que Cuba logró cuatro segundos lugares y un tercero. Además, fue un referente en los equipos que conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos de 1987, 1991 y 1995, y el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986.

A lo largo de sus más de 350 partidos internacionales “se convirtió en un símbolo del potente estilo de juego cubano y sigue siendo una de las figuras más reconocibles en la historia de este deporte”, señaló el comité que eligió al santiaguero al Salón de la Fama.

“Se convirtió en un símbolo del potente estilo de juego cubano y sigue siendo una de las figuras más reconocibles en la historia de este deporte”

Con su exaltación, Despaigne se convirtió en el primer jugador varonil de la Isla en ingresar al Salón de la Fama y es el noveno cubano premiado, luego del mejor entrenador de equipos femeninos del siglo XX, Eugenio George, y de las integrantes del equipo femenil, conocidas como las Reinas del Caribe, Mireya Luis, Magaly Carvajal, Regla Torres, Regla Bell, Taismary Agüero, Mirka Francia y Yumilka Ruiz, quien es hoy comisionada nacional.

El ex jugador fue parte de la generación dorada del voleibol cubano, que hoy está lejos de esas hazañas. En las Copas del Mundo, la Isla ha vivido desde 2014 una caída sin freno en sus resultados. Ese año, en el torneo disputado en Polonia, los cubanos terminaron en el 11° lugar. Cuatro años más tarde, en el campeonato jugado en Italia y Bulgaria, la selección terminó en el 17° escaño. En 2022, culminó en el puesto 14, mientras que, en la última edición, en Filipinas 2025, obtuvo su peor resultado de la historia, al ocupar la posición 20.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, la Isla no asistió a las dos más recientes ediciones, y en la última en la que participó, en Río 2016, acabó en el último lugar, igualado con México. Cuarenta años antes, había registrado su mejor actuación, en Montreal 1976, cuando ganó la medalla de bronce.