Joel Despaigne, primer voleibolista masculino de Cuba que ingresa al Salón de la Fama

Joel Despaigne fue un referente en los equipos que conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos, y el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986

‘El Diablo’ fue parte de la selección que ganó el Mundial en 1989 y fue el mejor jugador del orbe

La Habana/Considerado el mejor del mundo en la temporada 1989-1990, el ex voleibolista cubano Joel Despaigne ingresó al Salón de la Fama Internacional del Voleibol este fin de semana. El santiaguero fue una de las principales figuras de este deporte en la Isla entre las décadas de 1980 y 1990, y fue parte del equipo nacional que conquistó la Copa del Mundo de 1989 y alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de 1990.

Gracias a un juego ofensivo que lo convirtió en uno de los atacadores más destacados de su generación, Despaigne, apodado El Diablo, fue jugador olímpico en Barcelona 1992, donde la selección cubana quedó cuarta, y en Atlanta 1996, edición en la que la Isla obtuvo la sexta posición. Tras su segunda competición olímpica puso fin a su etapa con el combinado cubano.

El ex jugador nacido en Santiago de Cuba el 2 de julio de 1966 también fue clave en las ediciones de la Liga Mundial –hoy Liga de Naciones de Voleibol– celebradas entre 1991 y 1997, en las que Cuba logró cuatro segundos lugares y un tercero. También fue un referente en los equipos que conquistaron las medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Panamericanos de 1987, 1991 y 1995, y el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1986.

Despaigne en el terreno “imponía respeto a los rivales, pues era de esos atacadores que no exigían un pase cómodo”

Despaigne es el primer jugador varonil de la Isla en ingresar al Salón de la Fama y es el noveno cubano premiado, luego del mejor entrenador de equipos femeninos del siglo XX, Eugenio George, y de las integrantes del equipo femenil, conocidas como las Reinas del Caribe, Mireya Luis, Magaly Carvajal, Regla Torres, Regla Bell, Taismary Agüero, Mirka Francia y Yumilka Ruiz, quien es hoy comisionada nacional.

De acuerdo con la prensa oficial, Despaigne en el terreno “imponía respeto a los rivales, pues era de esos atacadores que no exigían un pase cómodo; le iba al balón sobre cualquier entrega. Esa, y la potencia que le ponía a sus remates, eran características esenciales en él”. Además, destaca que el ex deportista tenía “una fuerza incontenible desbordaba cuando entraba al ataque en la red, no en balde lo llamaban El Diablo”.

A lo largo de sus más de 350 partidos internacionales “se convirtió en un símbolo del potente estilo de juego cubano y sigue siendo una de las figuras más reconocibles en la historia de este deporte”, señaló el comité que eligió al santiaguero al Salón de la Fama.

“Se convirtió en un símbolo del potente estilo de juego cubano y sigue siendo una de las figuras más reconocibles en la historia de este deporte”

Luego de terminar su trayectoria como voleibolista activo en 2002, Despaigne se radicó en Italia, donde se mantiene vinculado con el deporte.

El ex jugador fue parte de la generación dorada del voleibol cubano, que hoy está lejos de esas hazañas. En las Copas del Mundo, la Isla ha vivido desde 2014 una caída sin freno en sus resultados. Ese año, en el torneo disputado en Polonia, los cubanos terminaron en el 11° lugar. Cuatro años más tarde, en el campeonato jugado en Italia y Bulgaria, la selección terminó en el 17° escaño. En 2022, culminó en el puesto 14, mientras que, en la última edición, en Filipinas 2025, obtuvo su peor resultado de la historia, al ocupar la posición 20.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, la Isla no asistió a las dos últimas ediciones, y en la última en la que participó, acabó en el último lugar, igualado con México. Cuarenta años antes, había registrado su mejor actuación, en Montreal 1976, cuando ganó la medalla de bronce. Luego, en Barcelona 1992, con Despaigne en la selección, conquistó el segundo mejor resultado de la historia para Cuba, al quedar en cuarto sitio, detrás de Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.