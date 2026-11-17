Muchos asistentes sabían los nombres de los jugadores, sus posiciones y hasta en qué equipos jugaban

En medio de un fuerte operativo policial, la Isla vence a Granada 9-0 y asciende al primer nivel de la Liga de Naciones de la Concacaf

La Habana/Luego de un año lleno de fracasos en el béisbol a nivel internacional, los cubanos han encontrado en el fútbol un pasatiempo y una magra alegría en medio de la cotidianidad repleta de apagones, incertidumbre y carencias. La presentación de la selección de Cuba este lunes ante Granada en el estadio La Polar, en La Habana, dejó constancia de ello, a pesar de la incomodidad y el calor en la capital.

Quienes no podían pagar las entradas más caras, tenían que soportar, detrás de las porterías y alejados de la cancha casi cinco metros, un sol que caía a plomo, sin lugar para guarecerse. Eran, claro, los lugares más accesibles, aunque no para todos. La entrada costó 500 pesos, casi una sexta parte del salario mínimo en el país (3.210). Si alguien quería sombra, las entradas en las laterales tenían un precio de 1.000, algo a lo que muchos menos pueden acceder. Ni pensar en el pulóver de la selección: 20 dólares.

Hubo gente que se tuvo que sentar en la yerba, pese a que había pagado sus lugares / 14ymedio

Aun así, el estadio para 2.000 personas se llenó e, incluso, al final hubo gente que se tuvo que sentar en la yerba, pese a que había pagado sus lugares en las gradas. Desde la cancha, nueve goles cubanos fueron suficientes para que las protestas se sofocaran.

Ávida de alegría, la gente se entusiasmó con el equipo. Muchos asistentes sabían los nombres de los jugadores, sus posiciones y hasta en qué equipos jugaban, algo impensable hace algunos años. Sin embargo, la Policía no dejaba saludar a los futbolistas ni pedirles fotos. En el inmueble, reinaugurado aún con obras a medias en julio del año pasado, se vio un gran operativo policial, debido a la presencia de altos cargos.

La Policía no dejaba saludar a los futbolistas ni pedirles fotos / 14ymedio

Se vio un gran operativo policial, debido a la presencia de altos cargos

En lo deportivo, Cuba protagonizó una de sus actuaciones más contundentes de los últimos años. La victoria por 9-0 frente a la Selección granadina le permitió ascender al primer nivel de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de que aseguró su clasificación para la Copa Oro 2027. La victoria ante un equipo al que solo los separan seis lugares en el ránking de la FIFA le permitió terminar como primer lugar del Grupo C, con 18 puntos.

Antes de este partido, Cuba goleó 7-1 a Bonaire. Pese a que los resultados fueron ante selecciones casi amateurs, la prensa oficialista ha echado las campanas al vuelo: “Cuba encanta, gana con autoridad, divierte y aplasta. Sí, puede decirse sin exageración: la selección cubana es una máquina”.

Cuba marcó 16 goles en sus últimos dos partidos / 14ymedio

Será la segunda ocasión en que la Isla dispute la Liga A de la Liga de Naciones. En 2022 lo consiguió, después de terminar en primer lugar de su sector, tras sumar cinco victorias en seis partidos. Sin embargo, no pudo permanecer en el máximo nivel de la competencia y terminó por descender a la Liga B un año después.

Con un equipo lleno de jóvenes, algunos jugando en equipos europeos, como el caso del delantero Eloy Nebreda, de la Real Sociedad B de España, Cuba aspira a emular lo conseguido por el equipo Sub-20 que jugó el Mundial de la categoría en Chile el año pasado, donde logró un empate histórico 2-2 ante Italia, en un juego en el que Michael Camejo –quien este lunes anotó ante Granada– marcó los dos goles de la selección juvenil, lo que significó su primer punto en la historia en esa competencia.